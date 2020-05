‘PSG brengt ondanks coronacrisis bod van totaal zestig miljoen euro uit’

Paris Saint-Germain wil Mauro Icardi graag definitief overnemen van Internazionale. Fabrizio Romano, journalist voor Sky Italia, weet te melden dat les Parisiens alleen proberen om de optie tot koop in de huurovereenkomst met i Nerazzurri naar beneden te krijgen. Het huidige bod van PSG bedraagt desondanks vijftig miljoen euro, al kan dat bedrag door middel van bonussen nog oplopen tot zestig miljoen.

Icardi werd afgelopen seizoen door PSG gehuurd van Internazionale. De 27-jarige spits was namens de kampioen van Frankrijk goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 31 officiële wedstrijden. In de huurovereenkomst tussen Internazionale en PSG is een optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen opgenomen. Les Parisiens vinden dat bedrag echter te gortig en hopen dat de transfersom voor Icardi nog iets lager kan uitvallen.

De optie tot koop moet in principe voor 31 mei geactiveerd worden, maar Internazionale en PSG praten momenteel nog over de voorwaarden. Ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis is PSG bereid om een ‘vast’ bedrag van vijftig miljoen over te maken naar Italië. Door bonussen kan deze transfersom in de toekomst nog oplopen tot zestig miljoen. De kans van slagen voor dit aanbod van PSG wordt behoorlijk geacht, omdat Internazionale dit in de huidige situatie een aanvaardbaar bedrag voor Icardi vindt.

Het contract van Icardi bij Internazionale loopt nog tot medio 2022, maar het werd in een eerder stadium al onwaarschijnlijk geacht dat hij nog een toekomst in Milaan zou hebben. De achtvoudig Argentijns international vertrok afgelopen zomer na een conflict met de clubleiding naar PSG. Icardi speelde zes jaar in het shirt van i Nerazzurri en kwam eerder uit voor Sampdoria en Barcelona.