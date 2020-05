‘Ik was goed op mijn plek bij Ajax, tot Marco van Basten kwam’

Bruno Silva maakte bij FC Groningen furore in de Eredivisie, waarna in de winterstop van het seizoen 2007/08 een overgang volgde richting Ajax. De voormalig rechtsback uit Uruguay kende een redelijke voortvarende start in Amsterdam, maar de komst van Marco van Basten als trainer in de zomer van 2008 zorgde al snel voor een andere status voor Silva binnen de selectie van Ajax.

"Ik was goed op mijn plek tot Marco van Basten kwam. Hij had een andere visie op hoe we moesten spelen", verwijst Silva in een interview met ELF Voetbal naar de moeizame samenwerking met van Basten bij Ajax. "Daar paste ik niet in. Ik deed er alles aan om het tegendeel te bewijzen, maar meer dan hard werken kon ik niet. Ik heb geen spijt van mijn keuze voor Ajax, maar het pakte anders uit dan ik had verwacht."

Jonk: 'In Nederland zijn we romantici, maar soms is er geen tijd voor mooi voetbal'

Silva, die bij Ajax uiteindelijk tot 31 wedstrijden kwam, kijkt ondanks de tegenslag bij Ajax met een goed gevoel terug op zijn actieve loopbaan. "Ik heb mijn jeugddroom om profvoetballer te worden vervuld", benadrukt de voormalig vleugelverdediger. "Ik ben er trots op dat ik dankzij het voetbal mijn moeder en mijn familie heb kunnen helpen. Daarvoor ben ik ook FC Groningen en Ajax dankbaar. Ik wilde voor de coronacrisis graag weer eens naar Nederland, maar ik zal mijn reis even moeten uitstellen."

De inmiddels veertigjarige Silva richt zich momenteel op een carrière als trainer. "Ik ben bezig mijn papieren te halen. Ik kijk nu veel voetbal, wissel ideeën uit met coaches, zoals Ron Jans, maar ook Gonzalo García van FC Twente. En ik geniet van het leven, met familie en vrienden. Dan drinken we vaak een biertje en steken de barbecue aan." Silva werd door Ajax tussendoor uitgeleend aan het Braziliaanse Internacional en speelde na zijn Nederlandse periode in eigen land nog voor Cerro Largo.