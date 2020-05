FC Groningen bereikt akkoord met jeugdinternational over contract tot 2024

Romano Postema heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Groningen, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De achttienjarige spits had nog een verbintenis tot medio 2022, maar deze is opengebroken en verlengd tot medio 2024. Postema maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van FC Groningen.

FC Groningen haalde Postema in 2013 weg bij GVAV-Rapiditas en de spits ontwikkelde zich in de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden tot een van de grootste talenten. Vorig seizoen kroonde hij zich met FC Groningen Onder-17 tot landskampioen én topscorer van de landelijke Eredivisie. In augustus 2019 maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2 nederlaag) zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Inmiddels heeft hij twaalf wedstrijden in het eerste elftal van FC Groningen achter zijn naam staan.

“Romano is een product uit onze opleiding en een echte Stadjer, dat maakt het extra mooi. Maar bovenal is hij een zeer talentvolle spits met een goed gevoel om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Naast het functioneren in en met een team is het maken van doelpunten één van de belangrijkste onderdelen in het voetbal. Dat is een kunstje dat niet heel veel spelers beheersen. Tot nu toe heeft Romano laten zien in elk elftal waarin hij speelt tot scoren te komen”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de website van FC Groningen.

“Hij leeft van doelpunten maken en dat is een eigenschap die je bij een spits graag ziet. Wij zijn dan ook blij dat hij voor een langere periode bij ons onder contract staat. Wij gaan verder met het werken aan de dagelijkse groei van Romano en hebben veel vertrouwen in hem richting de toekomst”, aldus Fledderus. Postema verdiende eerder dit seizoen tevens een plek in Oranje Onder-17 en nam met dat team deel aan het WK in Brazilië.