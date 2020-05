‘Chelsea kent inktzwarte familiegeschiedenis en legt keuze bij Kanté neer’

Mocht N'Golo Kanté bij de hervatting in de Premier League niet voor Chelsea willen uitkomen, dan zal de clubleiding niet dwarsliggen, zo weet onder meer The Times te melden. De Franse middenvelder is bang dat hij alsnog het coronavirus oploopt en in dat geval een gevaar vormt voor vrienden en familieleden. Kanté kreeg van Chelsea al toestemming om de groepstrainingen de komende tijd over te slaan.

Kanté, die donderdag nog uitgebreid werd getest door de medische staf van Chelsea, houdt voorlopig thuis zijn conditie op peil. De 29-jarige middenvelder blijft in nauw contact staan met manager Frank Lampard om de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis te bespreken. Volgens bovengenoemde krant speelt het verleden van Kanté een rol in diens beslissing om zich voorlopig afzijdig te houden. De controleur verloor zijn vader op jonge leeftijd, terwijl zijn jongere broer vlak voor het WK van 2018 overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

De routinier heeft zelf nog niet zolang geleden ook te maken gehad met hartklachten. In maart 2018 ging hij op een training naar aanloop van de wedstrijd tegen Manchester City zelfs tegen de grond. Cardiologische tests wezen uit dat hij echter geen hartproblemen heeft. Bij mensen met hart- en vaatziekten verloopt de ziekte bij een besmetting met het coronavirus ernstiger dan bij anderen.

De in 2016 van Leicester City overgenomen middenvelder mag zelf bepalen wanneer hij het veilig acht om weer aan te sluiten bij de A-selectie van Chelsea. Kanté meldde zich dinsdag wel voor de oefensessie van the Blues, nadat de Premier League groen licht had gegeven voor hervatten van de training in groepjes van vijf. Desondanks vindt de international van Frankrijk het niet verstandig om onderdeel uit te maken van ‘Project Restart’, met 12 juni als beoogde hervattingsdatum in Engeland.

Kanté is niet de enige speler die zich zorgen maakt over de coronacrisis, want Watford-aanvoerder Troy Deeney vindt het hervatten van de trainingen ook bepaald geen goed idee. Kort na diens uitspraken werd bij een speler en twee stafleden van the Hornets het coronavirus geconstateerd. Ook Ian Woan, assistent-manager van Burnley, is besmet geraakt. In totaal werden eerder deze week 748 coronatests uitgevoerd in de Premier League.