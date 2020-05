Jonk: ‘Het heeft een plek in mijn hart, ik vind het een prachtige club’

Wim Jonk verlengde eerder dit jaar zijn contract als hoofdtrainer van FC Volendam. De oud-international van het Nederlands elftal ziet namelijk nog voldoende uitdagingen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Jonk praat in onderstaand interview met DAZN ook onder meer over zijn periode als speler van Internazionale, een club die hij jaren later nog steeds hoog heeft zitten.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.