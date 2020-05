‘Ik vond zijn actie uitermate ongepast, Van Gaal zelf achteraf ook, begreep ik’

De Champions League-finale van 1995 zal door het beslissende doelpunt van Patrick Kluivert voor altijd in de herinneringen van de Ajax-fans gegrift staan. Naast de late goal van de spits, vond er tijdens de eindstrijd tegen AC Milan echter nog een opvallend moment plaats met de karatetrap van Louis van Gaal. De toenmalige trainer van de Amsterdammers sprong uit verontwaardiging over een vermeende overtreding van Marcel Desailly op Jari Litmanen hoog op en dat moment werd feilloos opgepikt door de in het Ernst Happel Stadion aanwezige camera’s.

Adrian Porumboiu was destijds als vierde official betrokken bij de wedstrijd, die zondag precies 25 jaar geleden plaatsvond. Als het aan de Roemeen had gelegen, was Van Gaal naar de tribune gestuurd: “Ik gebaarde Ion (Craciunescu, de scheidsrechter, red.) dat hij even moest komen en legde uit wat er was gebeurd.”

“Ik kijk er niet anders naar dan 25 jaar geleden. Van Gaal had naar de tribune gestuurd moeten worden”, blikt hij terug tegenover Ajax Life. Porumboiu slaagde er echter niet in om zijn landgenoot te overtuigen: “Ik vond zijn actie uitermate ongepast. Hijzelf achteraf ook, begreep ik.”

“Dat Ion hem tot rust maande en het er verder bij liet zitten, was zijn besluit. We hebben het er in de evaluatie ook verder niet meer over gehad”, voegt de nu 69-jarige voormalige arbiter toe. Porumboiu was wel onder de indruk van de actie van Van Gaal: “Het was een knap staaltje acrobatiek. Ik vraag me af of hij nog steeds in staat is zo’n actie uit te voeren”, sluit hij lachend af.