‘Kuyt wijkt niet af van plannen richting hoofdtrainerschap Feyenoord’

Feyenoord neemt afscheid van assistent-trainer Said Bakkati, die met Jaap Stam meegaat naar FC Cincinnati. Er komt derhalve een plaats vrij in de technische staf van het eerste elftal, maar die wordt volgens technisch directeur Frank Arnesen en zaakwaarnemer Rob Jansen niet ingevuld door Dirk Kuyt, zo verzekert het Algemeen Dagblad vrijdag. De trainer van Feyenoord Onder-19 wil komend seizoen vooral rondkijken binnen de organisatie van de club en ervaring opdoen in het buitenland, zo klinkt het.

Kuyt houdt vast aan het plan om na twee seizoenen als jeugdtrainer zijn horizon te verbreden, terwijl de oud-aanvaller met ingang van volgend seizoen ook veel zal gaan samenwerken met Arnesen. Het is nog niet bekend wie Bakkati gaat opvolgen in de technische staf van hoofdtrainer Dick Advocaat, die met John de Wolf en Cor Pot reeds over twee assistenten beschikt in De Kuip. De technische leiding van Feyenoord buigt zich de komende tijd over dat vraagstuk.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn er bij Feyenoord plannen om Kuyt in 2021 aan te stellen als vervanger van Advocaat. Laatstgenoemde verlengde onlangs zijn contract in Rotterdam-Zuid met een jaar. Kuyt had ook verder kunnen gaan bij Feyenoord Onder-21, maar de voormalig international van Oranje ziet daar geen heil in. Hoofd opleidingen Stanley Brard denkt nu onder meer aan René van Eck voor die functie. De ex-trainer van onder meer FC Luzern en FC Den Bosch meldde zich in januari al op trainingscomplex Varkenoord om verschillende jeugdtrainers te ondersteunen.

Bakkati streek vorig jaar zomer in het kielzog van Stam neer bij Feyenoord. Laatstgenoemde vertrok in oktober vorig jaar alweer, een dag na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Ajax. Desondanks besloot Bakkati om Feyenoord trouw te blijven, met de afspraak dat hij zou mogen vertrekken als Stam weer bij een club aan de slag ging. Het duo werkte in het verleden al samen bij Jong Ajax, PEC Zwolle en Reading.