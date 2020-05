Chiellini aangepakt om alcohol-verhaal in boek: ‘Er zijn ongeschreven regels’

Giorgio Chiellini is in zijn autobiografie bepaald niet mild voor enkele van zijn voormalig ploeggenoten. Naast Mario Balotelli en Felipe Melo krijgt ook Arturo Vidal de nodige kritiek te verwerken. Volgens de verdediger van Juventus ging de Chileense middenvelder zich nog weleens te buiten aan alcohol, al had Chiellini ook veel waardering voor de strijdvaardigheid van de huidige Barcelona-speler, die inmiddels heeft gereageerd op het verhaal van de Italiaanse routinier.

"Vidal ging soms uit en dronk dan meer dan hem lief was, dat weet iedereen. Je kunt stellen dat alcohol een beetje zijn zwakke punt was", zo schreef Chiellini over de ex-middenvelder van La Vecchia Signora. "Maar dat doet niets af aan de winnaar die hij is, of het type mens dat hij is. Zwakke punten maken deel uit van de menselijke natuur. Het gaat erom wat de gevolgen kunnen zijn voor een team. Arturo kwam een paar keer per jaar niet opdagen voor de training, maar hij heeft nooit echt verzaakt. Sterker nog, ik denk dat bepaalde aspecten ons soms sterker maakten."

Chiellini bracht gelijk een voorval omtrent Vidal bij Juventus in herinnering. "We waren de avond voor onze laatste training daar in Miami. De volgende ochtend was Arturo nergens te bekennen. Hij moest echt letterlijk uit bed worden gesleurd. Antonio Conte (toenmalig trainer van Juventus, red.) kon toen niet wachten om Arturo uit de selectie te zetten, om zo een voorbeeld voor de rest te stellen. Maar Arturo slaagde erin, ondanks dat hij nog half dronken was, zich als een gek in te zetten en iedereen te verslaan in de sprints van twintig meter."

Vidal op zijn beurt snapt wel waarom de verhalen uit de biografie van Chiellini zoveel aandacht krijgen. De middenvelder plaatst echter ook gelijk een kanttekening. "Ik begrijp niet waarom iemand zulke dingen zegt. Het stoorde me zeker, maar gelukkig zei hij ook dat ik een echte kampioen was", benadrukt Vidal in een Instagram Live-sessie met de Chileense journalist Mario Velasco.

De 115-voudig international van Chili geeft toe dat hij zich buiten het veld graag vermaakt met een drankje. "Maar ik deed niets wat niet kon", zo verzekert de ex-speler van Bayer Leverkusen en Bayern München. "Ik ben gewoon een mens, net als ieder ander. Ik werk hard en als mijn vrienden bij elkaar komen voor een barbecue, en ik toestemming krijg van de club, dan ga ik daar ook heen. Als ik volledig gefocust moet zijn, dan ben ik dat ook. Maar als er de gelegenheid is om plezier te beleven, dan maak ik daar gewoon gebruik van", aldus Vidal, die teleurgesteld is in de ontboezeming van Chiellini. "In de voetballerij zijn er ongeschreven regels."