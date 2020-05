‘Mourinho klaagde over de kleedkamer, terwijl hij die zelf had veranderd’

José Mourinho werd in december 2018 ontslagen bij Manchester United, na een serie teleurstellende resultaten. In november vorig jaar keerde de Portugese manager terug in de Premier League, als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino bij Tottenham Hotspur. Kort daarna speelde de Londense club op Old Trafford tegen Manchester United en volgens Ole Gunnar Solskjaer was zijn collega niet echt onder de indruk van de faciliciteiten bij the Red Devils.

"Voor de wedstrijd spraken we met elkaar", vertelt Solskjaer in een interview met United We Stand. "Ik had hem nog niet echt eerder meegemaakt, alleen een keer toen bij nog bij Chelsea zat en ik werkzaam was bij Cardiff City. Het was een aangenaam gesprek. José was alleen niet te spreken over de kleedkamer voor de uitspelende club, terwijl hij die zelf had laten veranderen! Maar we hadden desondanks een goede verstandhouding, het was goed om hem weer terug te hebben."

Solskjaer, die zichzelf omschrijft als een echte clubman, benadrukt tevens dat hij vedettegedrag binnen zijn selectie niet accepteert. "Ik kom liever een speler tekort dan dat ik moet samenwerken met een klootzak. De persoonlijkheid van een speler vind ik altijd ontzettend belangrijk, het teambelang staat in alle gevallen voorop. Spelers mogen een rafelrandje hebben, maar ze moeten zich wel kunnen aanpassen aan hun omgeving."

De Noorse keuzeheer heeft in het afgelopen jaar veel moeten doen om de in zijn ogen onevenwichtige selectie van Manchester United weer in balans te krijgen. "In maart vorig jaar waren de spelers moegestreden op fysiek en mentaal vlak en hadden we ook nog eens te kampen met de nodige blessures. Er werd toen negatief gedacht, terwijl de spelers nu juist een positieve mindset hebben. Vorig jaar speelden ook enkele persoonlijke kwesties die pas in de zomer konden worden opgelost."

Solskjaer doelt daarmee wellicht op Romelu Lukaku en Alexis Sánchez, die naar Internazionale vertrokken na een tegenvallend seizoen op Old Trafford. "Er zullen altijd spelers zijn die meer willen spelen, maar wil je als elftal succes zijn, dan moet je ook weleens een pas op de plaats maken. Ik heb het gevoel dat we momenteel geen rotte appels hebben bij Manchester United", aldus de manager van the Mancunians.