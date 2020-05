Het La Masía-elftal van 323,5 miljoen euro dat furore maakt buiten Barcelona

Barcelona staat erom bekend dat het over een van de beste jeugdopleidingen ter wereld beschikt. De afgelopen decennia braken tientallen spelers door die jarenlang in het eerste elftal speelden of nog altijd spelen. De laatste jaren is de doorstroming vanuit de eigen jeugd steeds beperkter geworden. Zo nu en dan breekt er nog wel een jeugdspeler door, maar vaker komt het voor dat talenten La Masía op jonge leeftijd achter zich laten, om vervolgens door te breken elders in Europa. Een overzicht van de beste spelers die Barcelona heeft opgeleid voor andere clubs.

De tijd van de enorme aanwas van exceptionele talenten voor het eerste elftal van Barcelona is voorbij. Op 25 november 2012 vond nog het absolute hoogtepunt plaats van La Masía in de wedstrijd tegen Levante. Barcelona won de wedstrijd met 4-0 en speelde een uur lang met elf spelers uit de eigen jeugdopleiding. Dani Alves raakte al vroeg in het duel geblesseerd. De van Sevilla overgekomen Braziliaan werd vervangen door Martín Montoya, waardoor Barcelona speelde met elf spelers die het zelf opleidde. De andere namen die de vloer aanveegden met Levante waren Víctor Valdés, Gerard Piqué, Carles Puyol, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Lionel Messi en Pedro.

De basis van Barcelona voor het duel met Levante.

Inmiddels zijn de kaarten anders geschud. De jeugdopleiding staat nog altijd zeer hoog aangeschreven, maar de sprong vanuit de jeugd of Barcelona B naar de hoofdmacht lijkt steeds groter te worden. Alba, Piqué, Messi en Busquets mogen zich nog altijd vaste basisspelers noemen, terwijl de volgende generatie achterblijft. Sergi Roberto komt regelmatig in actie, terwijl Ansu Fati en Riqui Puig de twee spelers zijn die het dichtst tegen een basisplaats de hoofdmacht aanzitten. Steeds vaker is Barcelona genoodzaakt om de transfermarkt op te gaan. In totaal werden honderden miljoenen neergeteld om spelers als Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Arthur, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Luis Suárez naar het Camp Nou te halen. Die lijn lijkt de clubleiding door te trekken, want voor de komende transferperiode worden Lautaro Martínez en Neymar genoemd als belangrijkste doelwitten.

De laatste jaren dienden grote talenten zich aan in de jeugd van Barcelona. Sommigen haalden het eerste elftal, anderen kwamen tekort. Om uiteenlopende redenen kozen zij ervoor om hun opleiding elders voort te zetten. Tientallen hebben het bij andere clubs geprobeerd, met wisselend succes. Voetbalzone stelde een elftal samen van de beste spelers die afkomstig zijn van de jeugdopleiding van Barcelona, maar nu succes hebben buiten het Camp Nou. Spelers die door Barcelona zijn verhuurd, zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht. De geschatte marktwaarden zijn afkomstig van Transfermarkt.

André Onana - Ajax

Geschatte marktwaarde: 36 miljoen euro

De 24-jarige Kameroense doelman kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Barcelona terecht. Hij haalde het hoogste jeugdteam van de Catalanen en werd in januari 2015 voor 150.000 euro aangetrokken door Ajax. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona, kreeg Onana de kans in het eerste elftal van de Amsterdammers en die greep hij met beide handen aan. Inmiddels mag de vijftienvoudig international zich een van de beste keepers ter wereld noemen en staat hij voor een zomerse transfer. Diverse Europese topclubs zouden hem willen inlijven, waaronder ook Barcelona.

Héctor Bellerín - Arsenal

Geschatte marktwaarde: 32 miljoen euro

De drievoudig Spaans international was een veelbelovend talent bij Barcelona. Arsenal zag hem wel zitten en haalde hem in 2011 op zestienjarige leeftijd naar Londen. Hij stroomde in de jeugd van the Gunners in en brak na een verhuurperiode bij Watford uiteindelijk door bij Arsenal onder manager Arsène Wenger. Spaanse media meldden in 2017 dat Barcelona werk maakte van de terugkeer van Bellerín, maar zover kwam het niet. Voor de uitbraak van het coronavirus lag zijn geschatte marktwaarde volgens Transfermarkt op veertig miljoen euro.

Marc Bartra - Real Betis

Geschatte marktwaarde: 17,5 miljoen euro

De mandekker gooide hoge ogen in de jeugdopleiding en bij Barcelona B, met een debuut als tiener in de hoofdmacht als gevolg. De verwachtingen waren hoog, maar de concurrentie in de achterhoede was gigantisch. Met Carles Puyol en Gerard Piqué beschikte Barcelona over een sterk centrum, terwijl Javier Mascherano ook centraal in de achterhoede uit de voeten kon. Bartra wist bij Barcelona de volgende stap niet te zetten, waarna hij in 2016 verkocht werd aan Borussia Dortmund. Inmiddels zet hij als 29-jarige de lijnen uit in de verdediging bij Real Betis.

Marc Bartra namens Barcelona in duel met Arek Milik in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax in het seizoen 2014/15.

Álex Grimaldo - Benfica

Geschatte marktwaarde: 28 miljoen euro

De Spanjaard speelde lange tijd in de jeugdopleiding van Valencia en werd op jonge leeftijd opgepikt door Barcelona. Hij ontwikkelde zich als linksback en werd in 2011 de jongste debutant namens Barcelona B in de Segunda División A. Met zijn 15 jaar en 349 dagen startte hij tegen Cartagena vanuit de basis. Ondanks dat hij gezien werd als een veelbelovend talent, wist hij niet doot te breken in het eerste elftal. Het kwam zelfs niet tot een debuut. Na jarenlang in de beloftenploeg gespeeld te hebben, maakte hij in 2016 de overstap naar Benfica. Daar behoort hij tot de vaste basisspelers en geruchten over een transfer naar een Europese topclub laaiden de laatste maanden op.

Thiago Alcántara - Bayern München

Geschatte marktwaarde: 48 miljoen euro

Samen met zijn broertje Rafael kwam hij in 2005 in de jeugdopleiding van Barcelona terecht. Dat hij veel potentie had was al snel duidelijk en zijn debuut in de hoofdmacht kon niet uitblijven. Hij brak door in het Camp Nou, maar had net als veel spelers van zijn generatie te maken met ongekende concurrentie in de hoofdmacht. Een vaste basisplaats zat er niet in voor Thiago en dus koos hij voor een vertrek uit Barcelona. De clubs stonden in de rij om hem over te nemen en Bayern München kwam als winnaar uit de strijd. De inmiddels 37-voudig international groeide in de Bundesliga uit tot een van de beste middenvelders van Europa.

Adama Traoré - Wolverhampton Wanderers

Geschatte marktwaarde: 25,5 miljoen euro

In de jeugd bij Barcelona stond deze buitenspeler vooral bekend om zijn snelheid. Inmiddels kent iedereen Traoré als een van de meest gespierde spelers uit de Premier League. Zijn start in het eerste elftal was veelbelovend. Hij maakte zijn debuut tegen Granada als vervanger van Neymar en niet lang daarna volgde zijn debuut in de Champions League tegen Ajax. Hij kwam echter tekort voor de hoofdmacht en koos voor een transfer naar Aston Villa, dat tien miljoen euro voor hem betaalde. Traoré ontwikkelde zich sterk in Engeland en kwam terecht bij Middlesbrough, waar hij een transfer naar the Wolves verdiende. Hij wordt momenteel gezien als een van de beste aanvallers op de Engelse velden en naar verluidt zitten Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City en Bayern München achter hem aan.

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

Dani Olmo - RB Leipzig

Geschatte marktwaarde: 31,5 miljoen euro

Als veelbelovend talent uit de jeugdopleiding van Barcelona, koos hij in 2014 voor een bijzonder opvallende stap. Olmo verliet La Masía voor Dinamo Zagreb. Hij wilde namelijk zo snel mogelijk in een eerste elftal spelen en hij dacht in Kroatië een goede kans te maken. Op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en uiteindelijk won hij vier Kroatische landstitels. Als speler van Dinamo Zagreb imponeerde hij in de Champions League en dat leidde tot zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje in november 2019. Barcelona wilde hem in januari van dit jaar dolgraag terughalen, maar RB Leipzig trok aan het langste eind. De Bundesliga-club betaalde twintig miljoen euro en kan de komende jaren veel plezier beleven van de 22-jarige rechtspoot.

Keita Baldé - AS Monaco

Geschatte marktwaarde: 16 miljoen euro

De 25-jarige linksbuiten maakte in de jeugd bij Barcelona grote indruk, maar gooide zijn eigen ruiten in. Tijdens een trainingskamp met een jeugdteam in Qatar haalde hij een grap uit bij een ploeggenoot. Het toenmalige talent legde ijsblokjes in het bed van zijn ploeggenoot en die grap beviel Josep Guardiola allerminst. De trainer van het eerste elftal was toentertijd erg betrokken bij het reilen en zeilen rond de aanstormende talenten van de club. Op aandringen van Guardiola koos Barcelona ervoor om Keita om in de jeugd van streekgenoot Cornellà te stallen, als straf. Baldé zag vervolgens geen heil in een terugkeer naar Barcelona en voor een financiële vergoeding van drie ton maakte Keita de overstap naar Lazio; ook al hadden onder meer Real Madrid en Juventus interesse. In de zomer van 2017 verkocht de club uit Rome hem voor dertig miljoen euro aan AS Monaco.

Carles Pérez - AS Roma

Geschatte marktwaarde: 9 miljoen euro

De Spaanse aanvaller speelde vier jaar lang in de opleiding van Espanyol, voordat hij de overstap maakte naar La Masía. Dit seizoen brak hij door in het eerste elftal, maar een vaste basisplaats zat er door de grote concurrentie in de voorhoede niet in. In januari van dit jaar werd hij verkocht aan AS Roma, waarna de hoofdmacht door blessureleed plots met een probleem in de aanval kwam te zitten. Buiten de transferperiode om kon de club uiteindelijk Martin Braithwaite nog aantrekken. Pérez snapte niet waarom hij weg moest. "Van kinds af aan heb ik alles gegeven voor Barcelona. Mijn droom was het eerste team bereiken. Dat is me gelukt, maar is me nu zonder reden afgenomen", zei hij vlak na zijn transfer tegen Mundo Deportivo. Hij kraakte het beleid van de club waar hij werd opgeleid. "Ze praten veel over de jeugdopleiding, maar uiteindelijk laten ze het tegenovergestelde zien. Barcelona wil altijd winnen, maar de club heeft geen geduld meer met jeugdspelers. Verder wil ik er ook niet te veel op ingaan. Ik ben Barcelona ook dankbaar voor wat zij mij hebben gegeven."

Carles Pérez eerder dit seizoen namens Barcelona in de Champions League tegen Internazionale.

Mauro Icardi - Paris Saint-Germain

Geschatte marktwaarde: 60 miljoen euro

Vanwege de economische crisis in Argentinië verhuisde het gezin Icardi in 2001 naar de Canarische Eilanden. Als jonge aanvaller maakte hij indruk bij Union Deportiva Vecindario. Barcelona nam hem als vijftienjarige op in de jeugdopleiding, maar niet voor lang. Na drie jaar vertrok hij naar Sampdoria. Hij vond dat zijn speelstijl niet goed aansloot op die van Barcelona. “We kozen voor het Italiaanse voetbal, want dat past veel beter bij mij.” Volgens zijn oude zaakwaarnemer Abian Morano was het vertrek uit Catalonië de juiste beslissing. “Het vertrek bij Barcelona heeft Icardi’s leven veranderd”, zei hij in 2018 tegenover Toda Pasion. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zonder die stap vandaag de dag geen profvoetballer was geweest. In het eerste elftal van Barcelona zijn spelers als Samuel Eto’o en David Villa naar de flank verdreven, terwijl Zlatan Ibrahimovic bijna een heel jaar op de bank zat. Icardi is een pure spits en die zijn ook in de jeugd niet meer belangrijk.” Icardi groeide bij Internazionale uit tot een fenomeen en verkast mogelijk definitief naar Paris Saint-Germain, de club die hem huurt.

Gerard Deulofeu - Watford

Geschatte marktwaarde: 20 miljoen euro

Deze buitenspeler begon in 2003 in de Barcelona-opleiding en doorliep alle jeugdteams, om op 29 oktober 2011 te debuteren in de hoofdmacht. Hij wist echter niet definitief door te breken en koos voor een verhuurperiode bij Everton en later bij Sevilla. In de zomer van 2015 vertrok hij definitief naar Everton en na een verhuurperiode bij AC Milan keerde hij in 2017 voor een bedrag van twaalf miljoen euro terug naar Barcelona. Maar ook in zijn tweede periode in het Camp Nou slaagde Deulofeu niet. Tegenwoordig draagt hij het shirt van Watford, al kwam zijn seizoen aprubt ten einde toen hij zwaar geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Liverpool. In een duel met Virgil van Dijk scheurde hij zijn voorste kruisband en meniscus.

Bank

Pepe Reina (Aston Villa, gehuurd van AC Milan)

Marc Muniesa (Al Arabi)

Martín Montoya (Brighton & Hove Albion)

Oriol Romeu (Southampton)

Cesc Fàbregas (AS Monaco)

Cristian Tello (Real Betis)

Giovani Dos Santos (Club América)

Jonathan Dos Santos (LA Galaxy)

Isaac Cuenca (Vegalta Sendai)

Bojan Krkic (Montreal Impact)

Antonio Sanabria (Genoa, gehuurd van Real Betis)

Munir El Haddadi (Sevilla)