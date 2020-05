Amerikaans veilinghuis onthult verkoop Franse WK-medaille voor 65.000 euro

Een international van Frankrijk heeft zijn winnaarsmedaille van het WK 2018 geveild, zo meldt het Amerikaanse veilinghuis Julien’s Auctions. De medaille werd voor omgerekend 65.000 euro verkocht. De betreffende speler van les Bleus wenst overigens anoniem te blijven. Frankrijk versloeg Kroatië met 4-2 in de finale van het WK en sleepte zodoende voor de tweede keer in de geschiedenis de wereldtitel in de wacht.

Onder meer Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Paul Pogba behoorden twee jaar geleden tot de selectie van Frankrijk op het succesvol verlopen eindtoernooi in Rusland. In totaal werden na de gewonnen eindstrijd tegen de Kroaten 23 winnaarsmedailles uitgereikt door de FIFA. De Franse voetbalbond heeft nog niet gereageerd op het verkopen van de medaille van een van de internationals.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team. Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq