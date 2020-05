‘Valencia ziet in duurste doelman aller tijden geschikte vervanger Cillessen’

Jasper Cillessen staat nog geen jaar onder contract bij Valencia, maar er lijkt binnenkort alweer een einde te gaan komen aan het dienstverband van de doelman in de sinaasappelstad. Nadat Sport eerder deze week al wist te melden dat los Che openstaan voor een vertrek van de sluitpost, noemt dezelfde krant nu ook twee mogelijke vervangers van Cillessen.

Vanuit Spanje komt namelijk het bericht dat Valencia Kepa Arrizabalaga op de korrel heeft. De 25-jarige keeper werd twee jaar geleden door Chelsea nog voor tachtig miljoen euro overgenomen van Athletic Club en is door dat transferbedrag de duurste doelman aller tijden. Kepa onderhoudt echter een moeizame relatie met manager Frank Lampard en moest eerder dit seizoen zelfs even plaatsmaken voor Willy Caballero.

Hoeveel Valencia precies bereid is om neer te leggen voor Kepa is niet duidelijk, maar dit bedrag zal in ieder geval niet in de buurt komen van de tachtig miljoen die the Blues eerder betaalden voor de sluitpost. Een van de redenen dat de Spanjaarden namelijk van Cillessen af willen, is om budget vrij te maken voor eventuele aanwinsten. Een huur van Kepa behoort overigens eveneens tot de mogelijkheden.

Naast Kepa is overigens ook oude bekende Neto in beeld in het Mestalla. De Braziliaan bewandelde afgelopen zomer de omgekeerde weg toen Cillessen overkwam van Barcelona en is dit seizoen de back-up van Marc-André ter Stegen in het Camp Nou. Of Barça bereid is om mee te werken aan een snelle terugkeer van Neto, wordt voorlopig echter in het midden gelaten.