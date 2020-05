Het dilemma van Denzel Dumfries: ‘Qua profiel past hij daar heel goed’

Denzel Dumfries greep met PSV naast kwalificatie voor de Champions League, maar kende op persoonlijk vlak wel een uitstekend seizoen. In Eindhoven groeide hij uit tot aanvoerder en met zeven goals was hij de meest trefzekere verdediger van de Eredivisie. Met zijn 24 jaar wordt hij inmiddels klaar geacht voor een stap naar een Europese topcompetitie en Italiaanse media brengen hem vooral in verband met AC Milan, waar men op zoek is naar een upgrade voor de rechtsbackpositie. Komt Dumfries met zijn speelstijl tot zijn recht bij i Rossoneri en welke afwegingen moet hij nog meer maken?

Door Thijs Verhaar

Als captain sprak Dumfries de afgelopen weken veel met de clubleiding van PSV, die vanwege de financiële onzekerheid door de uitbraak van het coronavirus aandrong op een tijdelijke salarisverlaging. De verdediger fungeerde daarbij als spreekbuis van de selectie. Voor en achter de schermen profileerde hij zich als een echte leider, zoals hij ook aantoonbaar beter ging spelen sinds hij eind november de aanvoerdersband om zijn arm kreeg geschoven. Qua techniek zal Dumfries nooit de meest verfijnde voetballer worden, maar op basis van inzet, uithoudingsvermogen en winnaarsmentaliteit zijn er maar weinig spelers die zich met hem kunnen meten.

Na een jeugdopleiding bij amateurclubs vv Smitshoek, Spartaan ’20, wederom Smitshoek en BVV Barendrecht werd hij als achttienjarige aangenomen bij (Jong) Sparta Rotterdam, waar hij al snel een uitblinker werd in de hoofdmacht. In de zomer van 2017 volgde een tussenstap bij sc Heerenveen. Daar bleef hij slechts één seizoen om daarna terecht te komen bij PSV. Dumfries volgt de weg der geleidelijkheid en blijkt op ieder niveau moeiteloos aan te kunnen haken. In Eindhoven speelde hij in zijn eerste seizoen meteen alles mee en groeide hij uit tot Oranje-international, hetgeen hem voor buitenlandse clubs nog interessanter maakt.

Denzel Dumfries staat inmiddels op negen interlands voor Oranje. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Hans Hateboer, Rick Karsdorp en Joël Veltman, terwijl Deyovaisio Zeefuik ook op de deur klopt.

De vraag is echter of hij een jaar voor aanvang van het EK bereid is om zijn plekje bij PSV op te geven. In Eindhoven weet de aanvoerder precies waar hij aan toe is, al is er een variabele met een nieuwe trainer. Roger Schmidt staat echter bekend om zijn aanvallende voetbal, dus lijkt het op het eerste oog een ideale match voor Dumfries. De Duitse trainer noemde vleugelverdedigers in een interview met 11Freunde ooit zelfs de belangrijkste factor in zijn teams. De keuzeheer speelt graag 4-4-2 of 4-2-3-1, waarbij de wingbacks de gehele flank voor hun rekening nemen. “Zij moeten in de gaten opduiken die onze vleugelaanvallers laten om in het centrum op te duiken en daar een meerderheidssituatie creëren”, legde hij uit.

Dumfries heeft hiervoor het uithoudingsvermogen en liet dit seizoen ook zien over veel scorend vermogen te beschikken. In 25 competitiewedstrijden leverde hij zeven treffers, waarvan er vier tot stand kwamen in dit kalenderjaar. Daarmee is hij de meest trefzekere PSV’er van 2020 en ook op basis van balcontacten in de vijandelijke zestien kan geen enkele teamgenoot tippen aan de rechtsback, zo becijferde Opta, dat daarnaast concludeert dat hij ieder jaar vaker op doel schiet. Hij is dus meer een eindstation aan het worden, want het aantal voorzetten neemt juist af sinds hij bij PSV speelt, terwijl hij de afgelopen jaren achtereenvolgens goed was voor 1, 3, 4 en 7 competitietreffers.

De cijfers van Dumfries

JAARGANG SPELEND BIJ BALCONTACTEN IN 16 * DOELPOGINGEN VOORZET OPEN SPEL 2016/17 SPARTA 1,9 0,5 2,6 2017/18 HEERENVEEN 2,0 0,7 3,7 2018/19 PSV 4,0 1,3 1,8 2019/20 PSV 5,3 1,8 1,4

Met zijn speelstijl en scoringsdrift heeft Dumfries een vergelijkbaar profiel als Theo Hernández. De linksback maakte in de zomer van 2019 de overstap van Real Madrid naar AC Milan en is daar in zijn debuutseizoen een sensatie gebleken. De Fransman was in 22 competitiewedstrijden al goed voor vijf goals, waarmee hij de topscorer is van zijn ploeg. Het ontbreekt i Rossoneri aan scorend vermogen en Goal-journalist Simone Gambino kan zich daarom goed voorstellen dat Milan interesse heeft in Dumfries, al volgt hij de lijn van PSV-watcher Rik Elfrink, die namens het Eindhovens Dagblad ontkende dat er momenteel sprake is van een concreet aanbod. Volgens La Gazzetta dello Sport is het al wel zo ver en zouden de Eindhovenaren vijftien miljoen euro verlangen.

Gambino legt echter uit dat er momenteel te veel onzekerheden zijn bij AC Milan. “Ten eerste is het onduidelijk waar de club nu staat door de coronacrisis en daarnaast is het nog niet eens bekend wie volgend seizoen de trainer is”, legt hij uit. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Stefano Pioli vervangen en de naam van Ralf Rangnick zingt rond als opvolger, al is het ook mogelijk dat hij wordt aangesteld als technisch directeur, waarbij hij een oefenmeester moet aanwijzen. Met zijn achtergrond ligt het in de lijn der verwachtingen dat er hoe dan ook een coach met een aanvallende spelopvatting komt, dus wat dat betreft is Dumfries een logische optie, aldus de Goal-journalist.

Bij AC Milan is nu de uit de eigen jeugd afkomstige Davide Calabria de eerste rechtsback, maar hij wordt gezien als de zwakste schakel in het elftal. “Ik weet dat Dumfries op de scoutingslijst staat, maar ik kan niet zeggen of hij de eerste optie is. In ieder geval past hij qua profiel heel goed bij de club. Voor zijn leeftijd heeft hij al best veel ervaring en hij is net als Hernández erg sterk en aanvallend goed, terwijl hij in verdedigend opzicht verder kan groeien in Italie”, meent Gambino. “Qua prijskaartje is het ook allemaal wel te behappen. Bovendien heeft Milan goed contact met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, die ook de belangen behartigt van spelers Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli en Giacomo Bonaventura.”

Naast de hier afgebeelde Davide Calabria heeft Milan voor de rechtsachterpositie ook nog beschikking over Andrea Conti, maar ook hij heeft het bestuur niet overtuigd van zijn meerwaarde.

In het nadeel van i Rossoneri spreekt dat de ploeg nog allerminst zeker is van Europees voetbal. De zwart-rode brigade is bezig aan een teleurstellend seizoen en bezet momenteel de zevende positie in de Serie A. Alleen de zes beste ploegen mogen Europa in, dus grijpt men momenteel overal naast. Het is echter wel de intentie om de competitie uit te spelen, al is er nog geen definitieve datum geprikt. Als het tot een hervatting komt, moet Milan een achterstand van drie punten overbruggen om de nummer zes Napoli te achterhalen of de Coppa Italia winnen, waarin men in de halve finale staat tegen Juventus. Het halen van Champions League-voetbal lijkt een brug te ver, want nummer vier Atalanta staat al twaalf punten voor en speelde bovendien een duel minder.

Op sportief vlak is AC Milan dus niet verder dan PSV, dat al wel zeker is van de voorronde van de Europa League. Het niveau ligt in de Serie A natuurlijk wel hoger dan in de Eredivisie, dus mag AC Milan in die zin als een stap vooruit worden gezien. De gevallen eliteclub heeft echter al jaren moeite om de glorietijden van weleer te doen herleven. Op papier heeft de ploeg zeker de laatste twee jaar een selectie die niet onderdoet voor de teams die om plek vier strijden. Toch vallen alle puzzelstukjes steeds niet op hun plek. Mogelijk dat dit onder leiding van een nieuwe trainer eindelijk gaat veranderen, maar het is de vraag of 'carrièreplanner' Dumfries bij een serieuze aanbieding bereid is om zijn EK-ticket op het spel te zetten voor die onzekerheid.