‘Arsenal weet van vertrekwens en meldt zich met 22 miljoen bij Ajax’

Arsenal mengt zich in de strijd om Nicolás Tagliafico en volgens The Sun heeft de Londense club circa 22 miljoen euro over voor de linksback van Ajax. Manager Mikel Arteta maakte voor de coronacrisis doorgaans gebruik van Bukayo Saka aan de linkerkant van de verdediging, maar het is de bedoeling dat laatstgenoemde op termijn naar voren wordt geschoven. Tagliafico zou dan de linksbackpositie bij Arsenal moeten overnemen.

Volgens bovengenoemde krant heeft Tagliafico wel oren naar een transfer richting Arsenal, omdat de Argentijnse flankspeler zichzelf graag wil testen in een Europese topcompetitie. Ajax is bereid om mee te werken aan deal voor de 27-jarige verdediger, mits er een aantrekkelijk aanbod op tafel wordt gelegd, zo klinkt het. De huidige verbintenis van Tagliafico in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2022.

Tagliafico is al enige tijd een vaste waarde bij Ajax en vooral dankzij zijn goede optredens in de Champions League is hij op de radar verschenen van verschillende Europese topclubs. Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea en Atlético Madrid zijn reeds in verband gebracht met de Ajacied, die zelf een transfer naar de Serie A ook wel ziet zitten. Tagliafico kwam sinds zijn komst naar Ajax in januari 2018 tot 12 doelpunten en 15 assists in 99 optredens voor de Amsterdamse club.

De linksbenige verdediger had vorig jaar al een toptransfer kunnen maken. "Atlético was geïnteresseerd. Maar we besloten om nog een jaar bij Ajax te blijven en daarna zakte de interesse weer weg. Dit jaar ligt alles nog open. We wachten af wat er gaat gebeuren", zo liet zaakwaarnemer Ricardo Schlieper vorige week weten in gesprek met Radio Continental. Tagliafico zelf droomt van het spelen in een grote competitie. "Ajax is een fantastische club, maar de Eredivisie is niet zo sterk. De Premier League is voor mij wel de beste competitie ter wereld. LaLiga is de nummer twee en daarna volgt de Serie A. Als er een mogelijkheid voorbijkomt, dan gaan we die bespreken."