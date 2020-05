‘Bale kan daar weer een superster worden en veel geld blijven verdienen’

Gareth Bale wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid en vanuit Engeland zouden in het verleden onder meer Manchester United en zijn oude club Tottenham Hotspur interesse hebben getoond. Met het ambitieuze Newcastle United, dat voor een Saoedische overname staat, heeft zich in de afgelopen weken nog een nieuwe gegadigde aangediend en Rivaldo ziet een dergelijke move wel zitten voor Bale.

“Er zijn geruchten dat Bale wordt aangeboden in de Major League Soccer en dat hij uitkijkt naar een snelle verhuizing naar de Verenigde Staten, maar ik denk dat hij op dertigjarige leeftijd nog wel wat kan laten zien op de Europese velden, voordat hij naar de VS gaat”, steekt de oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan van wal in gesprek met Betfair.

“Ik denk wel dat zijn tijd bij Real Madrid ten einde loopt, aangezien zijn kansen om in de basis te beginnen afnemen, zeker met het oog op nieuwe versterkingen in de zomer. De club ziet in hem niet langer een beslissende speler nadat er in de afgelopen jaren wat interne problemen waren. Daarom lijkt het zeer waarschijnlijk dat hij Real Madrid gaat verlaten, maar ik denk wel dat hij nog twee à drie jaar in Europa moet blijven en een terugkeer naar de Premier League is op dit moment wellicht wel de beste optie”, gaat de Braziliaan verder.

“Newcastle krijgt deze zomer een flinke cashinjectie met de komst van de nieuwe eigenaar en dit kan een geweldige bestemming worden voor Gareth Bale, aangezien hij daar weer de status van superster op kan eisen en veel geld kan blijven verdienen”, meent Rivaldo. “Het zou een mooie kans voor hem zijn op de bewijzen dat hij nog steeds een topspeler is en hij zou dan weer bij de beste voetballers van de wereld kunnen gaan horen. Als een dergelijke aanbieding komt, denk ik dat hij die moet accepteren. Hij kan bij Newcastle de grootste ster in het elftal worden en hij zou een ververst elftal een goed seizoen in de Premier League kunnen bezorgen.”