‘Barcelona maakt einde aan onzekerheid met langstlopende contract in selectie’

Marc-André ter Stegen werd de afgelopen maanden meerdere malen in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona en onder meer Bayern München zou in de markt zijn geweest voor de Duitse doelman. Der Rekordmeister bereikte echter onlangs een akkoord met Manuel Neuer over een nieuwe verbintenis en Barcelona lijkt nu hetzelfde te hebben gedaan met Ter Stegen.

De 28-jarige sluitpost lag in eerste instantie nog tot medio 2022 vast in het Camp Nou en met een afkoopclausule van 180 miljoen euro heerste er weinig vrees bij Barcelona dat er zich een club zou melden om hem over te nemen. Ter Stegen was desondanks uit op een nieuwe verbintenis die zijn status binnen de selectie beter representeert en lijkt nu akkoord te zijn gegaan met de aanbieding die zijn club heeft gedaan.

Sport weet vrijdag namelijk te melden dat de keeper, die sinds de zomer van 2014 actief is in Catalonië, binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een tot medio 2025 doorlopend contract. Ter Stegen wordt daarmee de speler in de selectie van Barcelona die het langst vastligt: zelfs de afgelopen zomer aangetrokken Frenkie de Jong en Antoine Griezmann liggen vast tot ‘slechts’ 2024.

Het langer binden van Ter Stegen gold als een van de grote prioriteiten voor voorzitter Josep Maria Bartomeu en de preses lijkt zijn aandacht nu naar andere zaken te kunnen verleggen. Barcelona is naar verluidt bijvoorbeeld dicht bij de komst van Internazionale-spits Lautaro Martínez. Volgens de laatste geruchten bewandelt Junior Firpo in ieder geval de omgekeerde weg en betaalt Barça verder negentig miljoen euro. Deze prijs kan nog wat zakken als Arturo Vidal eveneens in de deal betrokken wordt.