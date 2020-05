‘Op de training voerde ik niks uit en toen wilden ze me niet meer, eikels’

Derk Boerrigter speelde tussen 2009 en 2011 voor RKC Waalwijk en de aanvaller deed het zo goed in Brabant, dat hij uiteindelijk een terugkeer naar Ajax verdiende. De nu 33-jarige Boerrigter had echter eigenlijk al voor 2011 uit Waalwijk willen vertrekken, aangezien RKC in zijn laatste seizoen op het tweede niveau uitkwam. Vanwege een botsing met Mo Allach, destijds de technisch directeur, kwam het daar niet van.

“Ik wilde natuurlijk graag in de Eredivisie blijven en de interesse was er, maar Allach hield dat tegen door een miljoen euro te vragen. Een belachelijke prijs. Ik was echt woedend”, blikt Boerrigter vrijdag terug in gesprek met het Brabants Dagblad. De gemoederen liepen uiteindelijk hoog op en Boerrigter zegt nu ‘dat er eigenlijk alleen maar verliezers waren’: “RKC had financiële tekorten en ontving nu helemaal geen geld, terwijl ik in de Eerste Divisie moest gaan voetballen en geen stap hogerop kon zetten.”

“Toen nam ik me voor om een beetje te gaan flierefluiten op de training en alleen nog mijn best te doen in de wedstrijden, omdat dan de scouts en trainers op de tribune zaten van andere clubs. Dat is ook precies wat ik heb gedaan.” Met achttien doelpunten en veertien assists was er aan zijn cijfers niet te merken dat hij er op het trainingsveld de kantjes vanaf liep. Toch kostte deze houding hem uiteindelijk een transfer naar Club Brugge: “Adrie Koster was daar toen trainer en kwam nog naar Waalwijk om bij mij thuis te vertellen hoe hij me wilde gebruiken. Het klonk allemaal fantastisch, ik zag het helemaal zitten.”

Drie weken later lag er echter nog geen aanbieding van de technisch directeur van de Belgische topclub op tafel en na een belletje van de zaakwaarnemer van Boerrigter kreeg hij door hoe de vork in de steel zat: “Wat bleek? Waren ze, zonder dat ik het wist, ook op de training komen kijken. Daar voerde ik natuurlijk niks uit, dus wilden ze me niet meer. Wat een eikels, in plaats van dat ze me nou gewoon gevraagd hadden naar de reden van mijn houding…” Boerrigter zou RKC na dat seizoen verlaten voor Ajax en speelde daarna nog voor Celtic. Op dertigjarige leeftijd zette hij vervolgens een punt achter zijn loopbaan: “Ik was toen gewoon fit, maar wilde óf op een goed niveau voetballen, óf voor een heel goed salaris. De juiste aanbieding kwam niet en nu ben ik ondernemer.”