FC Twente gaat wéér flink saneren: ‘Veel clubs vinden ergens een paar miljoen’

FC Twente voorziet ‘een gigantische uitdaging’ om het hoofd boven water te houden. Bij de club uit Enschede was de worsteling door de schuldenlast uit het verleden al extra zwaar en men zal nog rigoureuzere maatregelen moeten nemen als supporters niet welkom zullen zijn bij de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Het betreft een kleinere selectie, een investeringsstop en een reductie van de spelerskosten.

Algemeen directeur Paul van der Kraan benadrukt vrijdag in TC Tubantia dat het kostenniveau al drastisch was teruggebracht na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Het doet de bestuurder verzuchten, dat ‘dit de eerste keer is dat we in de problemen komen zonder dat we zelf de oorzaak zijn’. “Veel clubs in de Eredivisie kunnen misschien nog ergens een paar miljoen vinden. FC Groningen schort de huur van het stadion op. Dat kunnen wij niet, want wij hebben het stadion in eigen beheer, net als de catering.”

“Dat is nu opeens een nadeel geworden.” FC Twente gaat de spelerskosten tegen het licht houden en sluit niet dat de overige personeelskosten ook aan bod zullen komen. Van der Kraan ontkent dat FC Twente met een salarisplafond gaat werken. “Het spelersbudget gaat ongeveer 2 miljoen naar beneden. Dat was 7,3 miljoen euro dit seizoen en dat wordt tussen de 5,2 en 5,5 miljoen. Verder hebben we besloten een investeringsstop in te voeren.”

FC Twente kampt bovendien nog altijd met een schuld van 33 miljoen euro. Dat gaat volgens Van der Kraan om ‘veel achterstallige leningen’. “Ons voordeel is dat onze bankstand goed is. We hebben een spaarpotje voor de komende twee jaar. De liquiditeit komt daardoor de komende maanden niet in gevaar. Dat komt ook omdat twee derde van onze verlengers van seizoenkaarten per Ideal heeft betaald, waardoor we het geld meteen binnen hebben. Dat is echt onvoorstelbaar. De supporters wachten niet eens de rekening van de club af.”

Het aantal opzeggingen van sponsoren valt mee en over compensatie voor de gemiste wedstrijden hoeft de club amper te praten. De meeste supporters zien af van een vergoeding voor het missen van de vier thuiswedstrijden. “Nog geen duizend mensen hebben tot dusverre een beroep gedaan op die regeling. Dus dat is minimaal. Als je uitgaat van 22.000 mensen met een voucher, dan had ons dat nog eens een miljoen euro extra kunnen kosten.”