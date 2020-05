Valentijn Driessen: ‘Alles uit die familie is zogenaamd zo interessant en goed’

Niemand wordt de laatste jaren warm of koud van de verrichtingen van Vitesse, zo oordeelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf zet vrijdag in zijn column een groot vraagteken bij de manier waarop de club uit Arnhem wordt geleid. “Vitesse speelt in een mooi stadion, bezit een prachtig trainingscomplex, heeft een indrukwekkende historie met geweldige clubiconen en de achterban is niet groot, wel trouw en fanatiek. Maar waar staat Vitesse de laatste tien jaar voor?”, vraagt Driessen zich openlijk af.

Driessen wijst erop dat Merab Jordania ‘een zetbaas’ was en het ‘vlees noch vis is’ sinds Alexander Chigirinskiy en Valeri Oyf het voor het zeggen kregen. Hoewel Vitesse ongetwijfeld te spreken is over de investeringen van Oyf, ‘want als hij morgen om 12.00 uur opstapt, is Vitesse vijf minuten later failliet’, weet niemand volgens de journalist exact hoe de Rus Vitesse ziet. “Niet als zijn speeltje, want de eigenaar probeert er nauwelijks iets leuks van te maken”, benadrukt Driessen in het dagblad. “Hoewel hij er jaarlijks miljoenen bijlegt, is van enige clubliefde en consistent beleid nauwelijks sprake.”

“Het geel-zwart van Vitesse doet leuk mee in het linkerrijtje, maar niemand die er warm of koud van wordt. De wind waait ieder jaar uit een andere hoek en biedt de Vitesse-aanhanger nauwelijks houvast.” Driessen omschrijft Vitesse als ‘een doorgangshuis voor spelers cq. handelshuis’. “Het weinige waarmee de supporter zich identificeert is de Charly Bosveld-, Edward Sturing- of Theo Bos-tribune waarop hij of zij staat of zit.”

Vitesse stelde onlangs Johannes Spors aan als technisch directeur. Hij besloot niet verder te gaan met Edward Sturing als hoofdtrainer en niet lang nadat dat bericht naar buiten kwam, wisten diverse media te melden dat Thomas Letsch topkandidaat is in Arnhem. “Nu wordt Vitesse een Duits domein met de zoveelste radicale omslag. De onervaren Duitser Johannes Spors mag zijn ideeën botvieren op Vitesse omdat hij Red Bull op zijn cv heeft staan. Als scout! Tegenwoordig is Red Bull de heilige graal in het voetbal”, verzucht Driessen.

“Alles uit die familie is zogenaamd zo interessant en goed dat zelfs de terreinknecht van RB Leipzig of Red Bull Salzburg hoofdtrainer kan worden op het hoogste niveau.” Driessen zet logischerwijs grote vraagtekens bij het cv van Letsch, die kort en zonder succes op het hoogste niveau in Oostenrijk werkte en flopte bij clubs op een lager niveau. “Het mooie Vitesse is door Oyf overgeleverd aan twee gemankeerde Duitse amateurvoetballers, die nooit op het hoogste niveau hebben bewezen een club te kunnen runnen en succes te boeken.”

“Het enige houvast is het Red Bull-netwerk van de Duitse rookies en de miljoenen van Oyf om het spelersarsenaal in Arnhem kwalitatief op peil te houden”, besluit Driessen. “Uiteindelijk ligt de sleutel bij de kwaliteit van de spelers. De fans rest na de zoveelste omwenteling niets anders dan lijdzaam toezien. Ze moeten alles accepteren, want anders volgt een nekschot van eigenaar Oyf voor Vitesse.”