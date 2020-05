Door Johan Derksen afgeserveerd idee wordt mogelijk realiteit in Eredivisie

Sjoerd Mossou stelde eerder deze week in het Algemeen Dagblad voor om de stadions in het Nederlands betaald voetbal vanaf 1 september te vullen met kinderen tot twaalf jaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus lijkt de kans immers klein dat er spoedig publiek aanwezig zal mogen zijn bij wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, maar door kinderen toe te laten zou het Nederlandse voetbal volgens Mossou ‘gered kunnen worden’. Het idee werd vrijwel direct afgeserveerd door Johan Derksen, maar de clubs zouden er wél fiducie in zien.

Kinderen zijn volgens wetenschappers minder besmettelijk voor het coronavirus en zouden zodoende een relatief kleine bijdrage leveren aan de verspreiding ervan. Bovendien hebben besmette kinderen amper te lijden onder het virus, waardoor het volgens Mossou een goed idee zou zijn om hen toe te laten tot de stadions zolang pubers en volwassenen niet welkom zijn. "Sjoerd Mossou moet dagelijks een columnpje maken. Ik heb dat ook dertig jaar dagelijks gedaan. Zo'n stukje schrijven is niet het probleem, je moet gewoon een zinvol onderwerp hebben. Ik heb het stukje van Sjoerd gelezen, maar dit vind ik geen goed idee", reageerde Derksen woensdag bij Veronica Inside kritisch.

"We moeten realistisch zijn: er wordt gevoetbald voor lege tribunes. Met kinderen wordt dat alleen maar een chaos. Die kinderen doe je daar ook geen plezier mee. Die worden na een halfuur balorig, die gaan rennen over de tribunes. Dat wordt helemaal niks", aldus de flamboyante en ervaren analist. Hoewel het idee van Mossou dus vrij snel werd afgeschoten door Derksen, lijken de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie wel serieus geïnteresseerd.

Het Algemeen Dagblad heeft navraag gedaan bij diverse clubs en het draagvlak voor het voorstel van Mossou lijkt groot. "Een ludiek idee. En zeker iets om over na te denken", zo reageert algemeen directeur Gerbrands van PSV bijvoorbeeld. “Al is het geen oplossing voor de directe financiële moeilijkheden die er zijn. En het heeft natuurlijk nog de zekere organisatorische haken en ogen."

"Alles beter dan die lege betonnen bakken die je te zien krijgt als je wedstrijden zonder publiek speelt", vult PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser aan. "Misschien dat mensen die slechts nauwkeurig naar alle technische aspecten van het spel kijken daar nog iets aardigs uithalen, maar als gewone supporter vind ik er niet veel aan." Bij AZ en FC Emmen is een dergelijk scenario al besproken en ook Sparta Rotterdam zegt het initiatief ‘zeker’ te omarmen ‘als de overheid het toelaat'. Datzelfde geldt voor NEC. "Het was een droom over een volle Goffert met 12.000 kinderen. Zij zijn de toekomst, onze fans van morgen", zegt directeur Wilco van Schaik van de Nijmegenaren. Wouter Gudde vindt dat clubs ook hun ‘maatschappelijke betrokkenheid’ moeten laten. "Laat kinderen uit achterstandswijken naar binnen."