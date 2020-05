FC Cincinnati vond lookalike Stam bij Ajax; blunder leidt tot hilarische tweets

Tinus van Teunenbroek vergaarde donderdag onverwachts grote bekendheid op social media. FC Cincinnati gebruikte op Twitter namelijk een foto van de jeugdleider van Ajax om de komst van Jaap Stam als trainer aan te kondigen. Van Teunenbroek werd vrij snel in verband gebracht met de foto en blijkt inderdaad de persoon die door FC Cincinnati werd afgebeeld.

Van Teunenbroek heeft net als Stam een kaal hoofd, hetgeen de vergissing van FC Cincinnati naar alle waarschijnlijkheid verklaart. De club uit de Major League Soccer (MLS) heeft de tweet inmiddels verwijderd en een nieuwe tweet geplaatst. ‘ICYMI: Join us in welcoming our 'actuel' new head coach, Jaap Stam’, zo laat men nu weten.

"Nee, ik ben niet platgebeld. Ik hoorde van het incident via een moeder van een oud-pupil van mij. Iedereen vraagt nu of ik een transfer naar Amerika heb gemaakt", reageert Van Teunenbroek desgevraagd tegenover FOX Sports. "Ik ben ooit door Ajax zelf ook al eens aangezien voor Jaap Stam, in Ajax Showtime. Het gebeurt me sowieso vaker, zoals op vakantie, dat mensen roepen: Hé, dat is Jaap Stam!"

Toen Stam zich in 2006 als speler aan Ajax verbond na buitenlandse avonturen bij Manchester United, Lazio en AC Milan werd Van Teunenbroek nóg vaker aangezien voor de oud-verdediger. "Toen kwamen Engelsen met een shirt van Manchester United naar me toe en wilden met me op de foto. Ook haalden ze herinneringen met mij op, verhalen over de tijd dat 'ik' bij United speelde, ik had er toen altijd wel lol van. Nee, ik heb hem (Stam, red.) nog niet gesproken. Ik heb hem vroeger wel eens ontmoet, maar we zijn nooit on speaking terms geweest."

Op social media is de lol overigens groot om de vergissing van FC Cincinnati. Veel andere clubs uit de MLS hebben inmiddels met een kwinkslag gereageerd op de blunder.