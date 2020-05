Mohamed Ihattaren slaat terug: ‘Het boeit me eigenlijk vrij weinig wat hij zegt’

Mohamed Ihattaren werd begin deze maand hard aangepakt door Gertjan Verbeek, nadat de achttienjarige middenvelder van PSV een peperdure auto had aangeschaft. Volgens Verbeek heeft Ihattaren 'geen enkel idee van deze wereld' omdat hij in tijden van crisis op Instagram pronkte met zijn nieuwe Audi RS6. Ihattaren heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de uitlatingen van de clubloze trainer.

De spelmaker van PSV geeft donderdag acte de présence in een vlog op YouTube van de Marokkaans-Nederlandse influencer Brahim Lakhal en wordt daarin geconfronteerd met de woorden van Verbeek. "Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV, red.) kondigt aan twintig procent salaris in te leveren. Speler Mohamed Ihattaren koopt voor zijn achttiende verjaardag een Audi R8 (in feite een RS6, red.) voor 198 duizend euro. En dat post hij op Instagram. Dan heb je toch geen enkel idee van deze wereld Een jongen van achttien jaar in zo’n auto, in deze tijd. In welke tijd dan ook", zo vertelde Verbeek onder meer aan de Volkskrant .

"Ik heb er altijd hard voor gewerkt", reageert Ihattaren op de woorden van Verbeek. "Het was voor mij eigenlijk een droom die uitkwam, ik houd van auto’s. Het boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik doe het totaal niet om patserig over te komen. Er zijn veel positieve en veel negatieve reacties, maar dat heb je bij iedere beslissing die je neemt. Het boeit me eigenlijk vrij weinig wat Gertjan Verbeek zegt. Hij had het volgens mij wel anders en beter kunnen verwoorden”, is Ihattaren van mening.

Deze week werd overigens wel bekend dat de spelersgroep van PSV, inclusief Ihattaren, vanwege de coronacrisis akkoord is gegaan met een salarisverlaging. "Dat vind ik goed", zegt de jongeling daarover. "Het maakt mij niet zoveel uit. Ik wil gewoon weer zo snel mogelijk voetballen voor de fans. Als dat ten koste van een beetje salaris gaat, dan ga ik daar zeker mee akkoord. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je anderen helpt."

Ihattaren vertelt in de vlog ook over zijn relatie met zijn moeder én de afspraken die zij onderling hebben. "Ik moet altijd rond 21.00 uur mijn telefoon inleveren beneden, zodat ik een goede nachtrust heb", geeft de middenvelder als voorbeeld. "Er mogen geen televisies, computers of telefoons aanwezig zijn in mijn kamer. Wat heb je aan een telefoon tijdens je nachtrust? Eerst vraag je je af wanneer je je telefoon weer mee naar boven krijgt, maar nu denk ik: houd hem maar, ik heb hem toch niet nodig."