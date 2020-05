Luis Enrique treurt: ‘Het is nog triester dan dansen met je eigen zus’

De Bundesliga werd afgelopen weekend hervat achter gesloten deuren en de verwachting is dat er vanwege de coronacrisis nog maandenlang zonder publiek gevoetbald zal worden. Luis Enrique begrijpt dat voetballen met supporters op dit moment simpelweg geen optie is vanwege de volksgezondheid, maar werd niet bepaald vrolijk van wat hij afgelopen weekend zag in Duitsland.

De Bundesliga zette als eerste grote Europese competitie het seizoen voort sinds de uitbraak van het coronavirus. Luis Enrique bekeek de wedstrijden aandachtig, maar werd er amper blij van. "Voetballen zonder publiek is nog triester dan dansen met je eigen zus: het is gewoon niet leuk", zo vertelt de bondscoach Spanje deze week, geciteerd door diverse media uit het Zuid-Europese land.

"Ik heb naar het Duitse voetbal gekeken en het was vreselijk. Je kun de beledigingen goed horen. Maar ik begrijp ook dat voetbal een business is waarin veel geld omgaat", vervolgt Luis Enrique, die veronderstelt dat het voetbal een sociale functie kan vertolken tijdens de coronacrisis. "Ook al is het niet zo spectaculair als met supporters: het kan de mensen misschien helpen om de lockdown door te komen."

Het voornemen om het seizoen ondanks de coronacrisis af te maken kan overigens niet op iedereens goedkeuring rekenen. Zo uitte onder meer Watford-spits Troy Deeney deze week openlijk zijn zorgen. "Als ik nog speler zou zijn geweest, dan had ik zo snel mogelijk weer willen beginnen. Zelf ken ik geen angst", zegt Luis Enrique. "Ik kende wel angst voor oudere mensen die mij lief zijn, maar persoonlijk heb ik geen angst."