Twitter ligt in een deuk na blunder FC Cincinnati met foto Jaap Stam

FC Cincinnati maakte donderdagavond de komst van Jaap Stam wereldkundig, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De club uit de Major League Soccer (MLS) blunderde bij de bekendmaking van het nieuws via Twitter namelijk met de begeleidende foto.

Dat Stam zich voor anderhalve seizoen aan FC Cincinnati zou gaan verbinden, zat al geruime tijd in de pijplijn. De ex-trainer van onder meer Feyenoord en PEC Zwolle had eerder op de dag al aan De Telegraaf en Voetbal International laten weten dat hij aan de slag zou gaan bij de club, maar donderdagavond kwam ook eindelijk de bevestiging vanuit Amerika.

Join us in welcoming the new head coach of #FCCincy, Jaap Stam. ??: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/SqGNATdHov