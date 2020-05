Rivaldo tipt Real Madrid en Barça: ‘Hij kan in de buurt van Ronaldo komen’

Rivaldo rekent erop dat Erling Braut Haaland binnen afzienbare tijd de stap naar de absolute top maakt. De Braziliaanse oud-voetballer laat zich donderdag lovend uit over de Noorse aanvaller van Borussia Dortmund en stelt zelfs dat hij gelijkenissen toont met voormalig topspits Ronaldo Luís Nazário de Lima. Rivaldo veronderstelt dat Haaland in de toekomst het liefst naar Real Madrid verkast, maar zou hem ook een prima versterking vinden voor Barcelona.

Rivaldo laat in gesprek met Bwin weten aankomende zomer al te rekenen op een transfer van Haaland naar Real Madrid. "Zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar Real Madrid en ik ben van mening dat hij genoeg kwaliteiten heeft om te slagen in het Spaanse voetbal. Hij is meedogenloos voor het doel, wat hem in een bevoorrechte positie plaatst. Maar Barcelona zou ook een goed alternatief kunnen zijn. Hij zal hoe dan ook een geweldige aanwinst zijn voor elke club", zo zegt de inmiddels 48-jarige Braziliaan, die tijdens zijn actieve spelersloopbaan in Spanje actief was voor Deportivo La Coruña en Barcelona.

Haaland is pas sinds afgelopen januari actief voor Borussia Dortmund, dat RB Leipzig twintig miljoen euro betaalde voor de negentienjarige spits. De international van Noorwegen maakte in zijn eerste maanden in Duitse dienst al direct grote indruk en gaat Dortmund bij een transfer de hoofdprijs opleveren, zo is de stellige overtuiging van Rivaldo. "Ze hebben hem in januari voor twintig miljoen euro gekocht en gaan aan het einde van het seizoen misschien wel vier keer dat bedrag ontvangen. Misschien hebben Barcelona en Real Madrid lopen slapen in januari, maar niemand had kunnen bevroeden dat Haaland direct zo’n grote impact zou maken bij Dortmund."

"Ik denk niet per se dat Barcelona een fout heeft gemaakt door hem in januari niet te contracteren", vervolgt Rivaldo over Haaland, die in twaalf officiële wedstrijden voor Dortmund al goed was voor dertien goals en twee assists. "We weten nooit hoe een speler uit de Oostenrijkse competitie zich zal aanpassen in een grote competitie. Als hij in januari voor Real Madrid had getekend, dan was hij nu waarschijnlijk slechts een reserve geweest. Nu zal hij arriveren als een sterspeler die misschien wel direct basisspeler zal zijn."

Rivaldo merkt op dat de speelstijl van Haaland 'door sommige mensen al wordt vergeleken met die van Ronaldo Luís Nazário de Lima'. "Er zijn misschien wel wat gelijkenissen. Haaland is snel, kent geen angst en maakt veel doelpunten. Toch denk ik dat nog te vroeg is om te denken dat hij Ronaldo’s opvolger zal worden. Ronaldo won twee WK’s en nam deel aan vier WK's. Hij betoverde de wereld bovendien met zijn acties en doelpunten. We zullen wat tijd nodig hebben om te zien of Haaland het niveau van Ronaldo kan bereiken, maar Haaland heeft in elk geval de kwaliteiten om bij hem in de buurt te komen", zo is Rivaldo overtuigd.