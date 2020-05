Lukaku haalt jaren later vernietigend uit: ‘Echt, hem vergeef ik nooit’

Romelu Lukaku is al jarenlang een gevestigde naam in de top van het Europese voetbal, maar zijn palmares puilt zeker niet uit. De Belgische spits werd in 2010 kampioen van België met Anderlecht en won twee jaar later de FA Cup als speler van Chelsea, maar verder veroverde hij nog geen noemenswaardige prijzen in zijn carrière. Dat een Champions League-medaille in 2012 aan zijn neus voorbij ging, neemt Lukaku, tegenwoordig in Italië actief voor Internazionale, André Villas-Boas acht jaar later nog altijd kwalijk.

Lukaku maakte in de zomer van 2011 op negentienjarige leeftijd de overstap van Anderlecht naar Chelsea, maar beleefde naar eigen beleving een teleurstellend debuutjaar op Stamford Bridge. Toenmalig trainer Villas-Boas zag het niet zitten in hem en besloot de aanvaller voorafgaand aan het seizoen niet in te schrijven voor het Champions League-toernooi. Nadat Villas-Boas in maart 2012 op straat was gezet door Chelsea, wonnen the Blues onder leiding van diens opvolger Roberto Di Matteo in datzelfde seizoen nog de Champions League. Lukaku kon Chelsea echter niet van dienst zijn in het toernooi en rekent Villas-Boas dat nog altijd aan.

In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt de inmiddels 27-jarige spits van Inter donderdag over zijn moeizame relatie met Villas-Boas, die zelf tegenwoordig als trainer actief is bij Olympique Marseille. "Tijdens een onderling partijtje zette hij me soms maar met een hesje tussen de twee ploegen. Een keer moest ik links vooraan spelen, een andere keer weer rechts vooraan", geeft Lukaku als voorbeeld. "Zo ontwikkel je je natuurlijk niet. Dan moet je op een bepaald moment aan je zelf denken. Ik heb de club dan ook gezegd wat ik ervan vond."

Overigens speelde Lukaku in het seizoen 2011/12 twaalf officiële wedstrijden in het eerste van Chelsea. De Belg had met spelers als Didier Drogba en Fernado Torres bovendien niet de minste concurrenten. "Ik weet wel: Villas-Boas stond ook onder druk. Maar daarom hoefde hij me zo nog niet te behandelen", vervolgt Lukaku, die Di Matteo prijst voor diens aanpak. "Hij heeft me meteen helemaal betrokken bij alles. Dat had eigenlijk veel eerder gemoeten. Echt, de vorige coach vergeef ik nooit."

Di Matteo liet Lukaku bijvoorbeeld meereizen naar de Champions League-finale, ondanks dat de spits niet speelgerechtigd was. De Londenaren wonnen de eindstrijd in de Allianz Arena uiteindelijk na strafschoppen van Bayern München, maar Lukaku haalde daar naar eigen zeggen weinig voldoening uit. "Ik heb hem met geen vinger aangeraakt. Omdat ik deze trofee zelf niet mee gewonnen heb. Dat is al zo sinds ik elf ben: als ik ergens geen bijdrage toe geleverd heb, dan is het mijn trofee niet. Pas als je zelf mee een beker of een titel afgedwongen hebt, mag je daar ook mee pronken."