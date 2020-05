‘Als Van Dijk geweldig had gespeeld in die wedstrijd, hadden ze hem gekocht’

Virgil van Dijk is sinds zijn komst naar Liverpool uitgegroeid tot een ware steunpilaar bij the Reds. Als het aan zijn voormalige trainer Ronny Deila had gelegen, had de Oranje-international nu echter bij een andere Engelse topclub gespeeld. De Noor, die in de tijd dat Van Dijk bij Celtic speelde de manager was, heeft Van Dijk namelijk getipt bij Manchester City. The Citizens toonden zich destijds echter niet bijzonder onder de indruk.

“Of het klopt dat ik contact op heb genomen met City? Ja, ik heb hen verteld dat ze hem moesten halen”, blikt Deila, die tegenwoordig New York City FC onder zijn hoede heeft, terug in de Open Goal-podcast. “Zij zeiden toen: ‘Oké, vertel ons in welke Europese wedstrijd hij het best heeft gespeeld, dan gaan we die bekijken.’”

“Ik kon hen dat niet vertellen, omdat hij tot op dat punt nog niet echt hele goede Europese wedstrijden had gespeeld. Hij was enorm dominant in Schotland, maar hij werd er op bezoek bij Internazionale uit gestuurd. Dat was een grote test. Als hij geweldig had gespeeld in die wedstrijd, hadden ze hem gekocht”, gaat Deila verder over Van Dijk, die Celtic in 2015 uiteindelijk voor ruim vijftien miljoen euro verliet voor Southampton.

“Ik denk dat de grote clubs het niveau in Schotland te laag vinden en ze zijn niet bereid om voor zo’n bedrag het risico te nemen. In Europees verband kunnen spelers wel laten zien hoe goed ze echt zijn. Ik vond Van Dijk toen al goed, maar hij had die ene goede, echt goede, wedstrijd in Europa nog niet gespeeld”, sluit de oefenmeester af.