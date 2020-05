Babel denkt aan toekomst: ‘Waar kan ik maandelijks bijna drie ton verdienen?’

Ryan Babel bevindt zich met zijn 33 jaar in de nadagen van zijn loopbaan als voetballer. De aanvaller, die in de afgelopen maanden door Ajax werd gehuurd van Galatasaray, denkt er al geruime tijd over na hoe zijn leven na het voetbal eruit komt te zien en probeert zich hier ook zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dit doet hij door zijn geld slim te investeren, in de hoop ook na zijn actieve carrière op dezelfde manier door te kunnen leven.

“Ik heb mezelf tijdens mijn hele carrière afgevraagd met wat voor soort business of baan ik hetzelfde zou kunnen verdienen als mijn voetbalsalaris. Helaas zijn er niet veel banen waarbij je netto maandelijks tussen de 100.000 en 300.000 euro kan verdienen”, vertelt hij in gesprek met Forbes. “Ik moest hier echt een oplossing voor vinden voor het moment waarop ik stop met voetballen, omdat ik op zijn minst mijn huidige levensstijl wil behouden. Ik wil er niet op achteruitgaan.”

Babel heeft daarom besloten om zich te richten op appartementengebouwen: “Hotels storten op dit moment in elkaar, grote winkelcentra ook, veel sectoren hebben problemen. Daarom denk ik dat het behoorlijk veilig is om in appartementengebouwen te investeren.” Het duurde echter even voordat de aanvaller het nut van deze strategie inzag. In de tijd dat hij bij Liverpool speelde, kocht hij voor drie ton zijn eerste appartement: “Ik was jong en naïef en ik dacht: ‘hé, ik heb een getal met zes cijfers op mijn bankrekening staan. En nu haal ik daar wat vanaf om maandelijks 1.400 euro aan huur binnen te krijgen?’ Ik dacht: ‘nee, dan spaar ik liever door en laat ik die nullen groeien.’”

Babel kreeg op een gegeven moment door dat hij veertig à vijftig losse appartementen zou moeten kopen om op dezelfde manier door te kunnen leven. Hij had er op dat moment pas elf tot zijn beschikking: “Ik rekende het uit en ik was een beetje teleurgesteld in vastgoed. Op een gegeven moment ben ik echter weer teruggekomen bij het vastgoed, maar niet op dezelfde manier als waarop ik het eerst deed. Ik moest het op een andere manier aanpakken en groter denken. Zo kwam ik uit bij de strategieën en investeringen die ik nu doe, waarbij ik makkelijker kan opschalen.”

Babel heeft inmiddels een portfolio tot zijn beschikking dat zich uitstrekt van Amsterdam tot Miami: “Ik richt me alleen op de cashflow en de stabiliteit. Ik wil mijn cashflow-emmer laten groeien, zodat er maandelijks genoeg geld binnenkomt om de rekeningen te betalen. Het ultieme doel is het creëren van vrijheid. Ik wil naar de situatie toe waar ik niet meer voor het geld hoef te werken, maar het geld voor mij werkt.”