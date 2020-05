Ajax lijkt kansloos: ‘Ik had nooit van deze interesse durven dromen’

Jonathan David was in het afgelopen seizoen in diens van AA Gent goed voor maar liefst 23 doelpunten en 10 assists in 40 officiële wedstrijden. Het is dan ook geen verrassing dat de twintigjarige aanvaller op de radar staat bij een groot aantal Europese clubs, waaronder naar verluidt ook Ajax geschaard mag worden. De Amsterdammers lijken echter verder te moeten kijken.

Naast Ajax worden clubs als FC Porto, Olympique Lyon, Arsenal, Everton, Manchester United, Internazionale, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen genoemd als gegadigden voor de jonge Canadees. De twee laatstgenoemde clubs lijken een streepje voor te hebben, zo blijkt donderdag uit een interview van David met Sky Sports.

“Ik had nooit durven dromen dat grote clubs zo snel interesse in mij zouden tonen”, steekt het talent, dat sinds de zomer van 2018 actief is in Gent, van wal. “Het is overdonderend. ‘Ik ben toch veel te jong om voor zulke clubs te spelen?’, dacht ik. Maar ik denk wel dat ik klaar ben voor een volgende stap. Het is tijd om naar een ploeg te gaan waar ik mezelf kan blijven ontwikkelen.” David is duidelijk over welke competitie in dat geval het best bij hem zou passen: “De Bundesliga.”

“Die valt wel te vergelijken met de Belgische competitie wat betreft het tempo en het fysieke spel, al ligt het niveau in Duitsland uiteraard veel hoger. Er is meer concurrentie.” David zou in het geval van een verhuizing naar Duitsland tegenover landgenoot Alphonse Davies kunnen komen te staan. Hij sprak de linksback van Bayern München nog niet over een eventuele transfer: “Maar Alphonso heeft wel de weg bereid voor jongens zoals ik. Hij toont aan dat alles mogelijk is, als je maar hard blijft werken.”