Haaland verbaasde in de sportschool: ‘Twaalf kilo in vijftien maanden’

Erling Haaland maakt dit seizoen grote indruk op de Europese velden. Als spits van Red Bull Salzburg verdiende hij een transfer naar Borussia Dortmund en ook bij zijn nieuwe club scoort hij aan de lopende band. De voormalig jeugdspeler van Molde FK is met zijn 1 meter 94 een opvallende verschijning in de Bundesliga. Als jeugdspeler kreeg hij te maken met een groeispurt en met behulp van conditietrainer Borre Steenslid kweekte hij in korte tijd de benodigde spiermassa.

Haaland had als tiener een smalle lichaamsbouw, maar daar kwam in een relatief korte periode verandering in. Steenslid ontfermde zich over de Noorse aanvaller. Volgens hem heeft Haaland aanleg voor een gespierd lichaam. “Zijn lichaam reageert zo goed op trainingen, omdat hij genetische voordelen heeft”, vertelt hij in gesprek met AS. Steenslid zag Haaland zich in het zweet werken om sterker te worden. “Hij genereerde twaalf kilo aan spiermassa in vijftien maanden. Ongelooflijk! Het was wel nodig, want hij was in een korte periode twintig centimeter gegroeid en zijn lichaam was uit balans. We moesten echt op nul beginnen.”

Haaland scoort bij hervatting Bundesliga

Behalve het doen van krachttraining lette Haaland ook goed op zijn voeding. “Hij zat altijd het dichtst bij het buffet en zijn bord was letterlijk een berg vol eten”, vertelt Steenslid, die zich soms verbaasde door de trainingsarbeid van Haaland. “Ik had een keer een circuit opgezet, waarbij hij moest slaan tegen een zak. Op een dag sloeg hij die zak zo doormidden.” Bij Molde werkte Haaland ook samen met Ole Gunnar Solskjaer. De manager van Manchester United besteedde veel aandacht aan Haaland.

In aanloop naar een wedstrijd tegen Brann, werkte Solskjaer samen met Haaland aan het afronden op doel. “Ik weet nog dat hij me een aantal simpele regels vertelde”, zei Haaland eerder dit jaar. “Hij leerde me om rustig te blijven en op zoek te gaan naar de situatie waar de bal terechtkomt. Dan krijg je vanzelf de kans om te scoren. Hij verdient daar veel krediet voor.” Het advies van Solskjaer bleek goud waard, want in de wedstrijd tegen Brann scoorde Haaland vier keer in de eerste twintig minuten.