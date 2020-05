Serge Aurier slaat terug: ‘Doe dan ook een masker op en handschoenen aan’

Serge Aurier was woensdag onderwerp van gesprek in Engeland. De vleugelverdediger van Tottenham Hotspur postte op Instagram een foto waarop te zien was dat hij zich een nieuw kapsel had laten aanmeten, terwijl de kappers in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval nog tot juli gesloten zijn. Zijn werkgever heeft aangekondigd om het voorval te onderzoeken, maar Aurier steekt in een reactie niet bepaald de hand in eigen boezem.

Het is voorlopig verboden om je te laten knippen door iemand van buiten je eigen huishouden. Aurier plaatste dinsdagavond een foto op Instagram, waarop hij poseert met een nieuw kapsel en een andere man. In de post tagt de verdediger van Tottenham Hotspur Justin Carr, een op social media bekende kapper, en voegt hij de hashtag #LeCoiffeurEstBon toe, wat zich laat vertalen als ‘de kapper is goed’. “We onderzoeken de omstandigheden en zullen dit incident op gepaste wijze aanpakken”, zo liet een zegsman van Tottenham weten aan de London Evening Standard.

“Mijn kapper is negatief getest en ik ben negatief getest, dus stop met elkaar napraten. Doe ook een masker op en handschoenen aan als jullie foto’s komen maken op het trainingscomplex, want dat is ook onderdeel van de regels”, zo laat Aurier weten via Instagram, terwijl hij zijn reactie afsluit met een knipogende emoji. Tottenham Hotspur heeft deze week de training in aangepaste vorm hervat. Het is de bedoeling dat er in juni weer gevoetbald gaat worden in Engeland, waar men de competitie in de zomermaanden hoopt af te maken.

Het is overigens niet de eerste keer dat Aurier in de problemen komt wegens het overtreden van de coronaregels. In april moesten Aurier en Moussa Sissoko hun excuses maken, nadat ze samen waren gaan trainen en daar beelden van op social media gedeeld hadden. Op dat moment was het nog verboden om met mensen uit verschillende huishoudens samen te trainen en het incident volgde ook nog eens op een eerdere dubieuze trainingssessie. Tottenham-manager José Mourinho werd eerder in april betrapt toen hij met Tanguy Ndombele, Aurier, Ryan Sessegnon en Davinson Sánchez in een park in Barnet trainde, wat tot de nodige opschudding leidde.