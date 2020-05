Oud-Ajacied is tegenwoordig café-eigenaar: ‘Zlatan en Sneijder kennen me nog’

Tom Soetaers speelde tussen 2003 en 2005 voor Ajax, maar is inmiddels volledig uit het profvoetbal verdwenen. De oud-aanvaller speelde in België nog voor KRC Genk, KV Kortrijk en KV Mechelen, alvorens hij afzakte richting de krochten van het Belgische voetbal. Tegenwoordig is Soetaers trainer van Out-Hoegaarden, maar verdient hij de kost met zijn eigen Café PlaTS in Wommersom.

Het café was oorspronkelijk van zijn tante, maar in 2012 nam hij het over. “Toen ik stopte bij KV Mechelen in 2012 heb ik het vijf jaar uitgebaat. Daarna kwamen de kinderen, twee zoontjes”, zegt Soetaers in gesprek met Ajax Showtime. Hij heeft het café vervolgens een tijdje verhuurd, maar besloot onlangs om het weer zelf te gaan uitbaten. “Nu kwam het weer vrij. Ik wilde iets gaan doen en ik kook graag. Mijn vrouw zei ook: de kindjes zijn wat ouder, waarom ga je het niet zelf uitbaten?”

Soetaers is tevens trainer bij Out-Hoegaarden, waar hij als speler voor het laatst actief was. “Ik blijf wel in het voetbal, maar ik heb ondertussen ook andere prioriteiten. Ik heb niet de ambitie om in het profvoetbal trainer te zijn, daar heb ik niet de drive voor. Nu train ik op dinsdag en donderdag en op zondag hebben we de wedstrijd. Ik wil niet meer terug naar de hele week trainen, waarna het hele weekend ook nog in het teken van voetbal staat. Op dit moment vind ik andere dingen belangrijker”, vertelt de 39-jarige oud-aanvaller, die in Nederland tevens voor Roda JC Kerkrade speelde.

Bij Ajax hield Soetaers het anderhalf jaar vol en hij bekent dat hij niet zijn beste niveau gehaald heeft in Amsterdam, maar bestempelt het toch als een ‘fantastisch avontuur’. “Dat niveau lag verschrikkelijk hoog. Zelfs op trainingen moest je top zijn om erin mee te gaan. Het was een fantastisch elftal. Achttien tot negentien spelers van de kern hebben een mooie carrière gemaakt. Misschien was het net de tijd dat ik nog net niet klaar was om er voetballend in mee te gaan”, zegt Soetaers, die in Amsterdam samenspeelde met onder meer Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Rafael van der Vaart. Toen de oud-aanvaller als analist voor de Belgische televisie werkte, bleken zijn voormalig ploeggenoten hem niet vergeten te zijn.

“We stonden een keer in de mixed zone rondom een Champions League-wedstrijd. Toen zag Zlatan mij. Hij kwam naar mij toe, heel vriendelijk”, brengt Soetaers in herinnering. Hij speelde 21 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 3 assists. “Dat heb ik ook een keer met Sneijder gehad na een wedstrijd van Galatasaray. Dus: ze kennen mij nog. Dat is een teken dat je iets van een indruk hebt gemaakt, welke indruk maakt dan niet zoveel uit. Maar dat vind ik zeker zo belangrijk, dat menselijke. Dat die jongens je nog kennen, dat ze weten: daar heb ik mee gevoetbald. Dat is leuk om mee te maken.”