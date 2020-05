Derksen: ‘Dan was het een stuk minder interessant om naar Ajax te kijken’

De NOS en Ziggo Sport zonden afgelopen weekeinde uitgebreide afscheidsinterviews met Hakim Ziyech uit. Johan Derksen kan wel begrijpen dat er wordt stilgestaan bij het vertrek van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler bij Ajax. De analist spreekt in een item van Veronica Inside van ‘een verschraling’ van het Nederlandse voetbal door het vertrek van Ziyech.

“Het feit dat Ziyech weggaat, is natuurlijk een verschraling voor het Nederlandse voetbal. Je keek naar Ajax, maar je keek ook naar Ziyech. Als Ziyech er niet bij was, was het een stuk minder interessant om naar Ajax te kijken. In het verleden had hij nog wel wat balverlies, maar dat is inherent aan de manier hoe hij speelt. Hij geeft passes over veertig of zestig meter en er wil er weleens een niet aankomen. Een voetballer als Ziyech kom je zelden tegen op de Nederlandse velden en ik hoop dat hij het bij Chelsea redt. Qua kwaliteiten zou dat moeten kunnen”, geeft Derksen te kennen.

In hetzelfde item komen de salarisverlagingen in het profvoetbal ter sprake. “Ik was het roerend eens met wat PSV gedaan heeft. Mensen die minder dan 50.000 euro bruto per jaar verdienen, die hoeven niks af te staan. Want voor zo'n salaris moet je je gezin runnen en je hypotheek betalen. Dan houd je niet zoveel meer over en kom je meteen in de problemen, maar de grootverdieners moeten echt inleveren.”

“Het is wat Ajax betreft natuurlijk heel onsympathiek dat ze er daar niet uitkomen. De buitenlandse spelers begrijpen niets van alle morele verplichtingen die je in Nederland hebt. Die buitenlandse spelers moeten ze daar maar eens wijsmaken dat de bomen niet tot in de hemel groeien”, gaat Derksen verder. Hij noemt dat een ‘morele verplichting’ richting de fans, ‘mensen die in grote problemen zijn, hun baan kwijt zijn, een bedrijf hebben dat omvalt en met de rug tegen de muur staan’. “Die worden dan gesteund als de voetballers zeggen: ‘Wij leveren tien of twintig procent van ons salaris in. Dan hoeven die voetballers echt nog niet naar de voedselbank, hoor.”