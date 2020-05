Mario Been niet geïnteresseerd: ‘Als ze me zouden bellen? Nee, dank je’

Roda JC Kerkrade maakte woensdag een nieuwe overname bekend. De banden met Aleksei Korotaev zijn per direct verbroken, omdat miljonairs Roger Hodenius, Stijn Koster en beleggingsmaatschappij Mercurius zien geen heil in voortzetting van de samenwerking. Nu er een frisse wind waait binnen de club, moet er op korte termijn een definitieve opvolger worden aangesteld voor de vertrokken trainer Jean-Paul de Jong. Mario Been heeft in ieder geval geen interesse om bij Roda aan de slag te gaan.

De Jong werd in februari door Roda op straat gezet. Hij is in Kerkrade tijdelijk opgevolgd door René Trost, die zijn oude club tot het einde van het seizoen uit de brand wilde helpen. Technisch directeur Jeffrey van As is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer. In een eerder stadium werd Alfons Groenendijk, clubloos sinds zijn vertrek bij ADO Den Haag, genoemd bij Roda, maar Van As denkt niet dat de 56-jarige oefenmeester bij de Limburgers aan de slag gaat.

“Dat denk ik niet. We hebben wel nog altijd veel contact. Ik vind Fons een goede trainer, maar ik weet dat hij in principe op het buitenland wacht”, zegt Van As in gesprek met Voetbal International. De technisch directeur van Roda ontkent tegelijkertijd dat Ernie Brandts en Dirk Heesen momenteel in beeld zijn om de vacante trainerpositie in te vullen. In het programma Voetbalpraat van FOX Sports komt de zoektocht van Roda ter sprake.

Commentator Mark van Rijswijk zegt met een knipoog dat de naam van tafelgenoot Been op het lijstje staat bij Roda. “Ik heb er wel gespeeld, dat was leuk en gezellig. Als ze me zouden bellen? Nee, dank je”, antwoordt Been, die in 1991 een halfjaar voor Roda speelde. De eveneens aanwezige Leo Driessen vraagt zich af of Been nog wel genoeg licentiepunten heeft. “Ik weet niet of ik nog genoeg licentiepunten heb. Ik ben een paar vergaderingen vergeten te gaan en als je niet gaat, wordt je licentie afgenomen”, reageert hij. Been zit sinds 2017 zonder club, nadat hij heel kort aan het roer stond bij het Cypriotische APOEL Nicosia.