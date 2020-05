‘Kanté krijgt speciale toestemming wegens ernstige persoonlijke zorgen’

N’Golo Kanté liet woensdag verstek gaan bij de tweede training van Chelsea in aangepaste vorm. De Daily Telegraph en Goal weten te melden dat de 29-jarige middenvelder speciale toestemming van zijn club heeft gekregen om voorlopig thuis te blijven trainen. Kanté heeft de nodige persoonlijke zorgen bij de hervatting van het voetbal.

De spelers van Chelsea meldden zich dinsdag weer op de club voor een coronatest en aansluitend de eerste training, die door de maatregelen in aangepaste vorm moet worden afgewerkt. De test was bij Kanté negatief en hij trainde daardoor twee dagen geleden ‘gewoon’ mee op het Cobham Training Centre. De Franse middenvelder zou daar echter geen prettig gevoel aan overgehouden hebben. Meerdere familieleden van Kanté hebben hartklachten en hij maakt zich zorgen over hun én zijn eigen veiligheid.

Kanté heeft zelf in het verleden ook te maken gehad met hartklachten en ging in maart 2018 op een training in aanloop naar de wedstrijd tegen Manchester City naar de grond. Cardiologische tests wezen uit dat hij echter geen hartproblemen heeft, maar zijn oudere broer overleed een kleine twee jaar wel aan een hartaanval. Bij mensen met hart- en vaatziekten verloopt de ziekte bij een besmetting met het coronavirus ernstiger dan bij anderen.

Chelsea heeft begrip getoond voor het besluit van Kanté en steunt de middenvelder volledig. The Blues hebben hem toestemming gegeven om vanuit huis hetzelfde trainingsschema als zijn ploeggenoten te volgen. De Premier League-clubs hervatten deze week langzaam maar zeker de trainingen, weliswaar in aangepaste vorm. Het is de bedoeling dat de Engelse competitie in juni hervat wordt en dan in de zomermaanden afgemaakt wordt.