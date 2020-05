Feyenoord krijgt slecht nieuws: ‘Hij zit volgend jaar bij ons’

Feyenoord lijkt volgend seizoen niet meer te kunnen rekenen op Oguzhan Özyakup. De 27-jarige middenvelder bevestigt dat zijn huurperiode erop zit in De Kuip en terugkeert naar Besiktas. Het Turkse Haberler meldt dat Özyakup volgend seizoen weer onderdeel gaat uitmaken van de selectie van de grootmacht uit Istanbul.

Özyakup kwam in januari naar de Rotterdamse club in de zoektocht naar speelminuten. Mede door blessureleed en de coronacrisis is de 43-voudig Turks international niet verder gekomen dan 73 minuten voor Feyenoord. "Hij ging naar Nederland voor een frisse wind, maar hij zal volgend jaar weer bij ons zitten", aldus vice-president Emre Kocadag tegenover het genoemde medium.

Haberler stelt dat Özyakup eveneens verwacht zich te kunnen aansluiten bij Besiktas volgend seizoen. "Het is lastig om nu concrete plannen te maken. Ik kwam naar Feyenoord om vijftien tot twintig wedstrijden te spelen, maar het seizoen werd afgekapt. Ik kwam hier niet voor de lange termijn", zegt Özyakup, die tot de zomer van 2022 vastligt bij Besiktas.

Volgens Feyenoord Transfermarkt is een nieuwe verhuurperiode van Özyakup aan de Rotterdamse club echter nog wel een reële optie. Besiktas moet namelijk bezuinigen in het salarishuis, de middenvelder lag naar verluidt goed in de selectie van Feyenoord, hij had het goed naar zijn zin bij de club én hij wil uitzicht houden op het EK in 2021.