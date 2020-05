‘Real Madrid staakt onderhandelingen over Mbappé en meldt zich in Engeland’

Al tijden gonst het van de geruchten over de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid voor Kylian Mbappé, maar volgens Le10Sport gaat trainer Zinédine Zidane er niet langer vanuit zijn landgenoot komende zomer in de Spaanse hoofdstad te begroeten. Paris Saint-Germain weigert te onderhandelen over Mbappé, waardoor Real Madrid zich genoodzaakt zou voelen zijn interesse te verleggen naar Sadio Mané.

De eerste contacten tussen Real Madrid en Liverpool-aanvaller Mané dateren van juli 2019, zo schrijft het Franse medium. De Madrilenen zouden toen al kenbaar hebben gemaakt aan de Senegalese vleugelspits concrete belangstelling te hebben, maar een transfer kwam niet van de grond. Het contact tussen de Spaanse grootmacht en Mané werd niet verbroken, en Zidane zou komende zomer een nieuwe poging willen wagen voor de 28-jarige aanvaller.

Mané is bezig aan zijn vierde seizoen voor Liverpool, dat hem in 2016 voor 41 miljoen euro overnam van Southampton. Sindsdien won de buitenspeler met the Reds de Champions League en stevent hij dit seizoen af op het Engelse kampioenschap. Mané zou gezien zijn goed gevulde prijzenkast bereid zijn een nieuwe uitdaging aan te gaan, en staat dan ook open voor de interesse van Real Madrid. Zijn contract, dat nog tot medio 2023 doorloopt, zou een struikelblok kunnen vormen.

Zidane heeft naar verluidt bij Florentino Pérez, president van Real Madrid, aangedrongen op minimaal één grote zomerse aanwinst. Nu Mbappé door de starre houding van Paris Saint-Germain voorlopig onhaalbaar blijkt, heeft de Franse oefenmeester goede hoop Mané aan zijn gelederen toe te voegen. Real Madrid zou dan volgend jaar een nieuwe poging kunnen wagen voor Mbappé. Laatstgenoemde ligt tot medio 2022 vast in Parijs, waardoor Real volgend jaar zomer een sterkere onderhandelingspositie zal hebben.