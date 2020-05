Ziyech en Promes reizen in stijl; Ihattaren houdt stoere fotoshoot met auto

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech en Quincy Promes reisden woensdag in stijl naar de training van Ajax.





Mohamel Ihattaren en zijn broer Nabil genoten woensdag van het prachtige weer. De twee broers hielden stoer een fotoshoot, met de Audi RS6 van de PSV’er prominent in beeld.





Dani de Wit en Ramon Leeuwin maakten optimaal gebruik van het fraaie weer, net als Theo Janssen.





Cesc Fàbregas beleefde deze week na dertien weken in quarantaine weer eens een romantisch avondje uit met zijn partner Daniella Semaan.





Quincy Kluivert vierde woensdag zijn 23ste verjaardag. De ex-jeugdspeler van onder meer Vitesse werd op social media in het zonnetje gezet door broer Justin en vader Patrick.





In de VZ Social van woensdag was te zien hoe José Enrique de verjaardag van zijn partner Amy Jaine vierde. Daar bleef het echter niet bij, want de oud-verdediger van onder meer Liverpool vroeg Jaine nog op dezelfde dag ten huwelijk!





Jack Wilshere bracht deze week het verdrietige nieuws dat zijn opa is verleden.





Matthijs de Ligt maakte woensdag na lange tijd zijn rentree op het trainingsveld van Juventus.





Karim Benzema heeft niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. De Franse spits van Real Madrid toonde woensdag trots zijn spierballen.





Benzema’s land- en ploeggenoot Raphaël Varane genoot onder de Spaanse zon van zijn gezinnetje.





Achraf Hakimi, door Real Madrid verhuurd aan Borussia Dortmund, bracht de dag binnen door met de PlayStation.