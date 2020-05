‘Barcelona krijgt positieve signalen na inzet van Samuel Umtiti als ruilmiddel’

Het pokerspel tussen Barcelona en Internazionale gaat door, zo meldt Sport woensdagavond. De clubs onderhandelen al tijden over een transfer van Lautaro Martínez, die door een clausule in zijn contract voor 111 miljoen euro weg te kapen is uit Milaan. Barcelona beschikt door de coronacrisis echter over onvoldoende liquiditeit om dat te betalen en zet volgens het sportblad een nieuwe troef in: Samuel Umititi.

Barça hoopt Inter bereid te vinden om de transfersom van Martínez met dertig miljoen euro te verlagen, indien Umtiti de overstap van Spanje naar Italië maakt. Sport schrijft dat het voorstel van Barcelona niet bij voorbaat afgewezen wordt: Internazionale zou de 26-jarige Umtiti beschouwen als een interessante verdediger. Bovendien is de achterhoede een linie waarin i Nerazzurri verjongen kunnen gebruiken, daar Diego Godín inmiddels 34 jaar is.

In 2016 werd Umtiti door Barcelona voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon. De centrumverdediger begon in het Camp Nou als basiskracht, maar moet sinds de komst van zijn landgenoot Clément Lenglet steeds vaker genoegen nemen met een reserverol. Umtiti drukt met zijn salaris van naar verluidt 234 duizend euro per week zwaar op de salarisbegroting van Barça en zou ook om die reden weg mogen.

Umtiti zelf heeft naar verluidt nog niet gesproken met Inter, maar van Barcelona wel te horen gekregen dat de Italianen binnenkort een aanbod aan hem zullen doen. De mandekker is naar verluidt bereid om te luisteren naar het aanbod van Inter, maar heeft de intentie om ook volgend seizoen voor Barcelona te spelen. Mocht Umtiti toch moeten vertrekken, dan zou hij een overstap naar Engeland, waar Arsenal en Manchester United aan hem gelinkt worden, prefereren boven Italië.