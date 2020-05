‘Na Ajax waren we een ‘campingelftal’, maar die speelden echt iedereen weg’

Toen FC Emmen twee jaar geleden promoveerde naar de Eredivisie, zullen weinigen hebben voorspeld dat de Drenthenaren twee seizoenen later nog altijd op het hoogste niveau actief zouden zijn. Sterspeler Anco Jansen herinnert zich dat zijn ploeg twee jaar geleden nog denigrerend 'campingelftal' werd genoemd, maar met een knappe veertiende plek vorig jaar en een twaalfde notering in de afgebroken competitie dit seizoen slaagde FC Emmen erin zich vrij eenvoudig te handhaven.

In augustus 2018, toen Emmen dus pas net actief was in de Eredivisie, beleefde Jansen met zijn elftal een kansloze middag in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax met liefst 5-0 te sterk was. "Toen werden we neergezet als campingelftal", zegt de aanvoerder van Emmen tegenover het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk is het niet leuk om zo beschouwd te worden, dat heeft ook best wel iets met ons gedaan, maar Ajax speelde dat seizoen iedereen echt op een hoopje."

Ajax haalde in het betreffende seizoen de halve finale van de Champions League en won nationaal de dubbel. "Zo'n schande was het niet om van hen te verliezen", vindt Jansen. "Ik vond het niet echt eerlijk dat we dat stempel kregen, maar we hebben het de rest van het seizoen gebruikt. Het enige antwoord dat je kan geven, is op het veld en dat hebben we uitstekend gedaan." FC Emmen knokte zich vorig jaar met zeges in de laatste twee speelrondes uiteindelijk naar de veilige veertiende plek.

Waar Ajax in augustus 2018 veel te hoog gegrepen was voor FC Emmen, behaalde de ploeg van trainer Dirk Lukkien in eigen huis tegen PSV al twee keer een punt. In het debuutseizoen werd het 2-2, dit seizoen werden de Eindhovenaren op 1-1 gehouden. "Met die 2-2 hebben we wel een beetje geluk gehad, maar tijdens de laatste wedstrijd hadden we gewoon drie punten verdiend", vindt Jansen. "Zelf was ik toen helaas geblesseerd, maar het was mooi om te zien dat we gewoon beter waren dan PSV, maar een angstgegner wil ik ons nog niet noemen. Misschien volgend seizoen, haha!"