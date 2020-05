Daadkrachtig Chelsea pakt door met veteranen van 33 en 38 jaar

Chelsea gaat langer door met zowel Olivier Giroud als Willy Caballero. De Engelse topclub meldt woensdagavond via de officiële kanalen dat de spits en de keeper tot volgend jaar zomer zijn vastgelegd. Bij de 33-jarige spits is een optie in het contract gelicht, terwijl Chelsea met de 38-jarige doelman een nieuwe verbintenis is overeengekomen.

Giroud werd de voorbije maanden gelinkt aan een vertrek bij de Londenaren, maar blijft dus langer bij the Blues. "Ik ben verheugd dat mijn avontuur bij Chelsea langer doorgaat. Ik kan niet wachten om met mijn teamgenoten te spelen. Ik kijk ernaar uit om het shirt van Chelsea weer te mogen dragen in een vol Stamford Bridge als het veilig genoeg is", aldus de Franse spits.

"Het is duidelijk dat wij Giroud graag bij de club willen houden, zeker omdat we de balans willen houden met ervaring erbij", laat directeur Marina Granovskaia weten op de clubsite. "Met zijn houding om zich in een ondergeschikte rol te schikken, is hij een voorbeeldfiguur. Hij is een bewezen winnaar, iemand van wie wij hopen dat hij de nieuwe generatie kan helpen eveneens prijzen te laten winnen."

Ook manager Frank Lampard is blij dat Giroud nog een jaar actief zal zijn bij de grootmacht uit Londen. "Sinds mijn terugkeer bij Chelsea, is Olivier fantastisch geweest. Als professional, maar ook in het algemeen. Hij heeft geweldige kwaliteiten om de selectie zowel binnen als buiten het veld te helpen. Hij dient iedere dag als voorbeeld voor deze jonge selectie", besluit de oud-middenvelder.