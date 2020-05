Ryan Koolwijk keert terug op Nederlandse velden: ‘Deze club is ambitieus’

Ryan Koolwijk keert vanaf volgend seizoen terug op de Nederlandse velden. Almere City maakt via de officiële kanalen bekend dat de 34-jarige middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract bij de club in de Keuken Kampioen Divisie. Koolwijk liet onlangs AS Trencín achter zich, nadat hij nog geen jaar actief was geweest in Slowakije.

“Almere City FC is ambitieus en ik hoop met de club te gaan strijden om promotie naar de Eredivisie. Ik voel mezelf topfit, heb de nodige ervaring en hoop daarmee het team op sleeptouw te kunnen nemen. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, maar het gevoel bij Almere City FC was direct goed. We zijn er daardoor vrij snel uitgekomen. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging”, zegt Koolwijk op de website van zijn nieuwe club.

Koolwijk begon zijn loopbaan bij Excelsior en maakte in 2011 de overstap naar NEC Nijmegen. Via FC Dordrecht en AS Trencín keerde de middenvelder in 2016 terug bij zijn jeugdliefde. Na de degradatie van vorig seizoen besloot Koolwijk Excelsior weer te verlaten, om opnieuw bij AS Trencín aan de slag te gaan. Met 25 wedstrijden achter zijn naam liet Koolwijk de Slowaakse club in april voor de tweede keer achter zich, om dus uiteindelijk weer terug te keren op de Nederlandse velden.

“Ryan is gepokt en gemazeld in de voetballerij”, licht technisch manager Teun Jacobs namens Almere City toe. “Hij heeft meer dan tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan en weet ook hoe het is om met een club uit de Eerste Divisie om promotie te strijden. Daarnaast heeft hij gedurende zijn periodes bij Trencin ervaring opgedaan in het buitenland. Ryan is bovendien een jongen met leiderschap en kan daarmee ook van waarde zijn voor de jongere spelers in de selectie.”