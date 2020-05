Dertienvoudig Spaans international zet noodgedwongen punt achter loopbaan

Aritz Aduriz heeft per direct een punt achter zijn actieve loopbaan gezet, zo maakt de 39-jarige spits van Athletic Club via zijn Twitter-account bekend. Door een slepende heupblessure kan Aduriz ook niet meer de resterende elf wedstrijden van het seizoen in actie komen, indien LaLiga zoals gepland in juni hervat wordt. De dertienvoudig Spaans international speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor de club uit Bilbao.

“De tijd is gekomen. Ik heb vaak gezegd dat voetbal jou verlaat, voordat jij het voetbal verlaat. De doktoren hebben me gisteren verteld dat het goed is als ik mijn heup laat vervangen, zodat ik een normaal leven kan leiden. Jammer genoeg zegt mijn lichaam dat het genoeg is geweest. Ik kan mijn teamgenoten niet meer helpen op de manier hoe ik het wil of hoe zij het verdienen. Zo is het leven van een topsporter. Simpel, heel simpel”, schrijft Aduriz op Twitter.

“We leven op dit moment in een veel ergere situatie en daarom wil ik niet dat jullie je zorgen maken over mij. Laten we de finales waar we over droomden vergeten, omdat het tijd is om afscheid te nemen. Dit is hoe mijn pad, dat van het begin tot het einde onvergetelijk en geweldig was, als profvoetballer eindigt”, besluit de spits het statement. Aduriz speelde voor Antiguoko en CD Aurrerá, alvorens hij in 2000 in eerste instantie in het tweede team van Athletic Club terechtkwam. In september 2002 maakte hij op 21-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Baskische club.

Na huurperiodes bij Burgos CF en Real Valladolid verliet hij Athletic Club in 2008 voor RCD Mallorca. Na twee jaar op Mallorca, verdiende hij een transfer naar Valencia. In 2012 keerde Aduriz terug op het oude nest, waar hij uiteindelijk de rest van zijn loopbaan zou blijven. Gedurende zijn loopbaan speelde de spits 780 wedstrijden, waarvan 405 voor Athletic Club, en verzorgde hij 285 doelpunten. Op zijn palmares prijkt een Supercopa de Espana, die hij in het seizoen 2015/16 met Athletic Club wist te winnen. De laatste treffer van zijn loopbaan maakte hij uiteindelijk tijdens de eerste wedstrijd van dit seizoen tegen Barcelona (1-0 zege).