Broederliefde, Depay en Rodrigues slaan handen ineen voor gezamenlijke liefde

Broederliefde, Memphis Depay, Garry Mendes Rodrigues en een ‘andere grote voetballer die anoniem wil blijven’ slaan de handen ineen om Sparta Rotterdam en zijn fans te steunen. De hiphopgroep maakt via Instagram bekend dat er is besloten om acht seizoenkaarten te kopen bij de Rotterdamse club en deze via een verloting beschikbaar te stellen. Eerder maakte Georginio Wijnaldum al bekend zijn oude club te steunen in een financieel lastige tijd.

“Dit is een winactie voor alle mensen die Sparta Rotterdam een warm hart toedragen: vandaag zijn de seizoenskaarten van Sparta voor aankomend seizoen in de verkoop gegaan. Het is nu helaas voor iedereen een tijd van onzekerheid, omdat het afwachten is tot de samenleving weer ‘normaal’ wordt. Het is daarom extra belangrijk om in deze tijden elkaar te steunen en wij zouden Broederliefde niet zijn als wij dat niet op onze manier zouden doen!”, schrijft Broederliefde op Instagram.

“In samenwerking met Memphis Depay en Garry Mendes Rodrigues, die beiden een Sparta-verleden hebben, en een andere grote voetballer die het liefst anoniem blijft, stellen wij aantal seizoenkaarten beschikbaar. We hebben bewust gekozen voor verschillende seizoenkaarten, zodat iedereen kans maakt!”, zo valt er te lezen. Er worden twee seizoenkaarten beschikbaar gesteld op de Dennis Neville Tribune (voor mensen van 19 tot en met 64 jaar), twee gezinskaarten (één kind, één volwassene), twee kaarten op de Bok de Korver Tribune (voor kinderen tot achttien jaar) en twee kaarten voor mindervaliden.

Depay speelde tussen 2003 en 2006 in de jeugdopleiding van Sparta, waarna hij via PSV en Manchester United bij Olympique Lyon terechtkwam. Rodrigues kende een lastigere aanloop richting het profvoetbal en speelt tegenwoordig voor Fenerbahçe, dat hem huurt van Al-Ittihad Club. Hiphopgroep Broederliefde kent zijn wortels in het westen van Rotterdam en de leden speelden ook in de jeugd van Sparta, maar kozen uiteindelijk voor een muziekcarrière. Broederliefde trad ook al eens op in het stadion van Sparta.