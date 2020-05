PEC Zwolle communiceert terugkeer naar Ajax en einde van carrière

PEC Zwolle neemt afscheid van de huurlingen Dennis Johnsen en Rico Strieder, die terugkeren naar respectievelijk Ajax en FC Utrecht. Daarnaast meldt PEC Zwolle woensdag dat Etiënne Reijnen per direct een punt zet achter zijn actieve loopbaan. De verdediger beschikte nog over een doorlopend contract tot medio 2021, maar vanwege een slepende enkelblessure voelt de routinier zich genoodzaakt om te stoppen als profvoetballer.

Johnsen, die vorig jaar op huurbasis arriveerde in Zwolle, kwam voor de coronacrisis tot 2 doelpunten en 3 assists in 25 wedstrijden namens PEC. Het is nog niet bekend wanneer hij zich weer gaat melden bij Ajax, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2021. Strieder sloot in januari aan en verlaat de club met zes optredens achter zijn naam staan. De leiding van PEC nam in een eerder stadium al afscheid van Rick Dekker, Lennart Thy, Jarni Koorman en Stanley Elbers.

Reijnen gaat bij PEC verder in het scoutingsteam, terwijl hij ook zijn trainerspapieren wil gaan halen. "Ik heb een hele fijne periode gehad als voetballer in Zwolle. Niet voor niets ben ik na veel omzwervingen in binnen- en buitenland vorig jaar zomer teruggekeerd bij deze club", verklaart Reijnen zijn beslissing. "Mijn meeste wedstrijden voor Zwolle heb ik in de Jupiler League gespeeld. Het was daarom ook extra speciaal om ook met deze club in de Eredivisie gevoetbald te mogen hebben. Waar ik in de beginjaren nog wel eens voor drieduizend man speelde, was het stadion dit jaar meerdere keren met 14.000 supporters uitverkocht. Mooi om te zien hoe de club in de tussentijd gegroeid is."

Reijnen kwam door blessureleed in augustus vorig jaar voor het laatst in actie voor PEC. "Helaas bleef de teller het voorbije seizoen op slechts vier wedstrijden steken. Ik heb veel wedstrijden vanaf de zijkant moeten toekijken, iets wat je als voetballer zoveel mogelijk probeert te voorkomen. De knoop doorhakken om definitief te stoppen is zeker geen makkelijke beslissing voor mij geweest, maar wel de enige juiste. Toch kan ik met veel genoegen terugkijken op al die jaren hier in Zwolle en ben ik blij dat ik komend seizoen in een andere rol betrokken blijf bij mijn club." Reijnen kwam verdeeld over twee periodes tot 144 duels voor PEC. Hij speelde verder voor AZ, SC Cambuur, FC Groningen en Maccabi Haifa.