Borussia Dortmund voorkomt transfervrij vertrek en gaat voor elfde seizoen

Lukasz Piszczek blijft Borussia Dortmund trouw, zo meldt de Duitse club woensdag via de officiële kanalen, enkele uren nadat BILD al naar buiten had gebracht dat de rechtsback zijn contract zou gaan verlengen. Met de nieuwe verbintenis tot medio 2021 gaat de 34-jarige Piszczek zijn elfde seizoen als speler van BVB in.

"Hij is absoluut een van de leiders binnen dit elftal en nog steeds in topvorm, waardoor het heel logisch is om zijn contract met een jaar te verlengen", stelt technisch directeur Michael Zorc in een eerste reactie op de clubsite. Piszczek veroverde met Dortmund de landstitel in 2011 en 2012 en de DFB-Pokal in 2012 en 2017. Daarnaast stond hij in 2013 in de finale van de Champions League, door Bayern München met 2-1 gewonnen. De teller staat inmiddels op 18 treffers en 64 assists in 355 wedstrijden.

"Ik word binnenkort 35, een leeftijd waarop je als voetballer niet meer het eeuwige leven hebt. Wat er in de toekomst staat te gebeuren weet ik niet, maar ik denk wel dat het seizoen 2020/21 een goed jaar kan zijn om mijn loopbaan af te sluiten", aldus Piszczek, die zijn laatste jaar bij Dortmund lijkt in te gaan. De routinier gaf in 2018 in de Duitse media al te kennen dat hij 2020 een goed jaar vond om te stoppen. Desondanks plakt de vleugelverdediger er nog minstens een jaar aan vast.