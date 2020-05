Bayern München beëindigt soap met contract tot 2023

Manuel Neuer heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot medio 2023, zo maakt de Duitse topclub via de officiële kanalen bekend. Er werd de afgelopen maanden het nodige gezegd en geschreven over de contractonderhandelingen tussen de 34-jarige sluitpost en der Rekordmeister. Uiteindelijk zijn beide partijen er toch uitgekomen, waardoor Neuer voor twee jaar langer aan Bayern verbonden is.

Het contract van Neuer liep nog tot medio 2021 en Bayern wilde deze verbintenis graag verlengen. De contractonderhandelingen verliepen echter niet vlekkeloos, omdat de sluitpost naar verluidt een tot medio 2025 lopende verbintenis had geëist. De entourage van Neuer zou tevens een flink salaris hebben verlangd, terwijl de komst van Alexander Nübel ook invloed zou hebben gehad op de onderhandelingen. De 23-jarige doelman komt transfervrij over van Schalke 04 en zou in München beloofd hebben gekregen dat hij in ieder geval een bepaald aantal wedstrijden aan spelen toekomt.

Alle obstakels ten spijt, zijn Bayern en Neuer er nu toch uitgekomen. BILD weet te melden dat de 92-voudig Duits international een salarisverhoging tegemoet kan zien, al is het niet duidelijk hoeveel meer hij gaat verdienen. Wel is duidelijk dat hij voorlopig tot medio 2023 aan der Rekordmeister verbonden is, wat betekent dat zijn verbintenis in principe afloopt op zijn 37e. De geruchten over een eventuele transfer, naar bijvoorbeeld Chelsea of Juventus, kunnen door het nieuws de prullenbak in.

“Tijdens de lockdown in de coronacrisis wilde ik nog geen besluit nemen, omdat niemand wist wanneer en hoe het Bundesliga-voetbal verder zou gaan. Nu dit is opgelost, kijk ik met groot optimisme naar de toekomst. Ik voel me comfortabel bij Bayern, een van de grootste clubs van Europa”, zegt Neuer, die de aanvoerdersband draagt bij de koploper van de Bundesliga. Bayern nam de sluitpost in 2011 voor dertig miljoen euro over van Schalke 04. Sindsdien stond hij in 374 wedstrijden onder de lat en won hij met der Rekordmeister de Champions League, zeven landstitels en vijf keer de DFB Pokal.

“De contractverlenging van Neuer is een belangrijk teken. Samen hebben we een win-win-situatie gecreëerd. Manuel staat voor succes, verantwoordelijkheid en wereldklasse, dus ik ben blij dat we de samenwerking hebben kunnen verlengen”, stelt Hasan Salihamidzic, sportief directeur bij Bayern. Ook bestuurslid Oliver Kahn toont zich tevreden. “Ik herken de situatie van Manuel en we begrepen welke richting hij op wil in deze fase van zijn carrière. Met zijn contractverlenging geeft hij een krachtig signaal af.”