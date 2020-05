‘Zijn teamgenoot stuurde mij een DM met: ’Ik verdien meer dan jouw vriend‘’

FHM en Voetbalzone gaan in aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe FHM 500 op zoek naar de WAG 2020! Nadat Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong tweemaal met de prijs aan de haal ging, is het tijd voor een nieuwe winnares. In tijden van de coronacrisis doen we grondige desk research, leggen we contact met een aantal nieuwe voetbalvrouwen en leren we ze op afstand beter kennen. Ditmaal zoekt Justus contact met Debbie Dhillon. Deze dame heeft sinds haar jeugd een relatie met Gino van Kessel die via de jeugdopleiding van AZ bij Ajax belandde. Inmiddels is hij na vele omzwervingen opnieuw neergestreken bij AS Trencín en terwijl Gino lekker aan het voetballen was, haalde Debbie de finale van Hollands Next Top Model.

