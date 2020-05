Roda JC maakt schoon schip en verbreekt samenwerking met Korotaev

Roda JC Kerkrade verbreekt per direct alle banden met grootaandeelhouder Aleksei Korotaev, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag op een persconferentie. De Zwitserse zakenman met Russische roots bezit nog twintig procent van de aandelen, maar miljonairs Roger Hodenius, Stijn Koster en beleggingsmaatschappij Mercurius zien geen heil in voortzetting van de samenwerking met Korotaev.

De Limburgers komen via een verklaring op de website nog wel met een dankwoord richting Korotaev. "Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor het feit dat hij het plan omarmt om Roda JC weer te laten uitgroeien tot ‘de Voetbaltrots van het Zuiden´ en dat hij, in goed overleg, afscheid neemt als aandeelhouder om de uitvoering van dat plan alle ruimte te geven. Aleksei Korotaev mag dan nu afscheid nemen als aandeelhouder, als gewaardeerde fan van Roda JC (‘Koempel for life´) blijft hij altijd welkom in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade."

Korotaev kwam begin 2017 met veel ambitie binnen bij Roda JC, met onder meer oud-aanvaller Nicolas Anelka als adviseur. De vermogende zakenman werd echter in februari van dat jaar gearresteerd op verdenking van het uitschrijven van ongedekte cheques ter waarde van bijna achttien miljoen euro. Korotaev verbleef een poos in de gevangenis en hangende het onderzoek mag hij Dubai ruim drie jaar later nog steeds niet verlaten. Hij liet meermaals weten dat hij gewoon wilde terugkeren bij Roda JC, maar vanwege de huidige ontwikkelingen lijkt dat er niet meer van te komen. Roda JC leek vorig jaar zomer nog in zee te gaan met de Mexicaanse investeerder Mauricio García de la Vega. Diens plannen omtrent de overname werden echter afgekeurd door de KNVB.

De groep ondernemers, genaamd 'Phoenix, die Roda JC uit het slop wil trekken rept in de verklaring die woensdag is afgegeven over een 'transparante, integere en ambitieuze toekomst'. "Het plan voorziet in een situatie waarin Roda JC met een volledig schone lei begint en met een kraakheldere governance-structuur de basis legt voor een duurzame ontwikkeling." In de nieuwe plannen worden alle overige aandelen ingeleverd en ondergebracht in een stichting. Daarnaast stellen alle huidige bestuurders hun positie ter beschikking, zodat Roda JC volgend seizoen een frisse start kan maken.