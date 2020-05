‘Arsenal heeft genoeg van ’man van 53 miljoen‘ en mikt op ruildeal in Spanje’

Alexandre Lacazette is mogelijk bezig aan zijn laatste weken in dienst van Arsenal. AS weet te melden dat the Gunners genoeg gezien hebben van de 28-jarige spits en bereid zijn te luisteren naar aanbiedingen voor de Fransman. De Spaanse sportkrant schrijft dat daardoor een ruildeal tussen Arsenal en Atlético Madrid aanstaande is, aangezien los Colchoneros al lange tijd gecharmeerd zijn van de spits en bereid zijn om Thomas Lemar de omgekeerde weg te laten bewandelen.

Arsenal nam Lacazette in de zomer van 2017 voor 53 miljoen euro over van Olympique Lyon. In de afgelopen drie seizoenen was de zestienvoudig Frans international voorlopig goed voor 45 doelpunten en 21 assists in 114 wedstrijden namens the Gunners. Ondanks een tot 2022 doorlopend contract heeft Arsenal naar verluidt genoeg gezien van Lacazette en is men bereid hem komende zomer voor het juiste bedrag te verkopen.

Door de coronacrisis lijkt het echter niet aannemelijk dat een club op de proppen komt met een forse transfersom voor Lacazette. Atlético Madrid heeft de spits hoog op zijn verlanglijstje staan, maar is in de huidige situatie niet in staat om dure aankopen te doen. De financiële situatie wordt voor los Colchoneros mogelijk een stuk beter met een ruildeal, met Lemar die in dat geval naar Noord-Londen vertrekt. De 24-jarige middenvelder werd in 2018 voor 65 miljoen euro overgenomen van AS Monaco en beschikt in het Wanda Metropolitano over een verbintenis tot de zomer van 2023.

Volgens AS houdt het bestuur van Atlético er rekening mee dat Lemar vanwege de aanhoudende coronacrisis behoorlijk in waarde is gedaald, waardoor hij wellicht wordt betrokken in een deal om Lacazette bij Arsenal los te weken. De ploeg van manager Mikel Arteta werd in april nog in verband gebracht met Thomas Partey, die een ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract met Atlético heeft laten opnemen. Vanwege de huidige situatie op financieel gebied is het echter de vraag of Arsenal aan die vraagprijs wil voldoen.